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Bolojan spune că are o relație civilizată cu Grindeanu, dar PNL nu îl susține pentru funcția de premier

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sorin grindeanu si ilie bolojan
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
PNL nu vrea coaliție cu PSD, dar lasă loc de negocieri

Președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a afirmat că are o relație civilizată cu liderul PSD Sorin Grindeanu, însă a subliniat că formațiunea liberală nu îl va susține pentru funcția de prim-ministru.

„Am căutat întotdeauna cu toţii liderii de partid, indiferent că erau în coaliţie, să nu erau în coaliţie, cu toţii liderii parlamentari să am o relaţie civilizată. Şi asta încerc să am. Sunt însă relaţii de încredere care se construiesc în timp, care nu sunt uşor de construit şi care se năruiesc atunci când nu-ţi mai respecţi înţelegerile şi când nu-ţi respecţi partenerii, dar caut să am relaţii civilizate cu toţi liderii politici. PNL a dat un vot pe tema asta la ultima şedinţă că nu îl va susţine pe domnul Grindeanu. (...) Nu am dat un vot legat de a nu susţine niciun lider PSD. Votul, care este dat principial, este că nu vom mai face o coaliţie cu PSD. O formulă de deblocare se poate găsi în anumite condiţii şi cred că trebuie să vedem care sunt condiţiile pe care le putem identifica pentru a debloca lucrurile. Trebuie să lucrăm la asta. Avem o obligaţie pentru România", a afirmat Bolojan, marți seară la TVR 1.

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PNL nu vrea coaliție cu PSD, dar lasă loc de negocieri

Liderul liberal a precizat că PNL a decis să nu mai intre într-o coaliție cu PSD, însă nu exclude complet alte formule politice de colaborare, în anumite condiții.

Întrebat cât ar putea dura un eventual guvern minoritar, Ilie Bolojan a evitat o estimare exactă, dar a sugerat că o soluție rapidă ar fi de preferat.

„Cu cât s-ar rezolva mai repede situaţia, cu atât ar fi mai bine. Asta este părerea mea, dar nu pot să fac eu astăzi o predicţie, cât poate să dureze. Două-trei săptămâni, poate să dureze două luni de zile. Aici nu depind de lucrurile de mine. Sper să nu se ajungă până la toamnă”.

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Editor : Ana Petrescu

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