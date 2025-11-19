Live TV

News Alert DOCUMENT | Proiectul de lege privind modificarea pensiilor magistraților a fost publicat. Ce prevede actul

statuie a justitiei si un ciocanel de judecator
Foto: GettyImages
Ministerul Muncii a publicat în transparență decizională proiectul de modificare a legii pensiilor magistraților. Proiectul pus în dezbatere prevede că nivelul pensiei de serviciu nu poate depăși 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării magistratului.

„Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, respectiv magistraţii-asistenţi de la Curtea Constituţională, precum și personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 221 alin. (1), cu o vechime totală în muncă de cel puţin 35 de ani, dintre care cel puţin 25 de ani realizată numai în aceste funcţii, se pot pensiona la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de legislaţia care reglementează sistemul public de pensii și pot beneficia de o pensie de serviciu în cuantum de 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare și a sporurilor pentru care au fost reţinute contribuţii de asigurare socială realizate în ultimele 60 de luni de activitate înainte de data pensionării. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării”, se arată în proiectul de modificare a legii pensiilor magistraților.

Proiectul poate fi citit integral aici:

Lege-pensii-magistrati-semnat-de-MJ-19-11-ora-17-13-1

În expunerea de motive se menționează că modificarea pensiilor magistraților este o condiție pentru ca România să primească tranșa 3 din PNRR.

„O situație particulară a fost generată de Jalonul 215 din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, care privește «Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale», în anul 2025 fiind suspendată Cererea de Plată nr. 3.”

Alineatul (3) al art. 211 din Legea nr. 303/2022 se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) De pensia de serviciu beneficiază, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de legislaţia care reglementează sistemul public de pensii, judecătorii, procurorii, magistraţiiasistenţi de la Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, respectiv magistraţii-asistenţi de la Curtea Constituţională, precum și personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 221 alin. (1) cu o vechime totală în muncă de cel puţin 35 de ani, dintre care între 20 și 25 de ani realizată numai în aceste funcţii. În acest caz cuantumul pensiei este micșorat cu 2% din baza de calcul pentru fiecare an care lipsește din vechimea de 25 de ani în aceste funcţii. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

După după alineatul (3) al articolului 211, se introduce un nou alineat, alin. (3.1), cu următorul cuprins:

(3.1) Persoanele care au o vechime de cel puţin 35 de ani realizată numai în funcţiile enumerate la alin. (1) se pot pensiona indiferent de vârstă, în acest caz cuantumul pensiei fiind micșorat cu 2% din baza de calcul pentru fiecare an care lipsește până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de legislaţia care reglementează sistemul public de pensii. Cuantumul pensiei de serviciu astfel stabilit este recalculat anual, prin raportare la perioada de timp rămasă de la momentul recalculării până la împlinirea vârstei standard de pensionare.

Citește și: CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”

