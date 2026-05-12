Dominic Fritz, despre scenariul unui guvern tehnocrat: Pare ca un fel de paravan pentru ca PSD să poată să continue să exercite puterea

Liderul USR Dominic Fritz afirmă că un guvern de tehnocraţi ar fi ca un paravan pentru ca PSD să se menţină la putere, el afirmând că, dacă PSD vrea să guverneze, atunci să o facă la vedere, nu să se ascundă în spatele unor presupuşi tehnocraţi.

Dominic Fritz a vorbit, marţi seară, la Antena 3 CNN, despre întâlnirea informală pe care a avut-o cu preşedintele Nicuşor Dan.

„Cu mine nu a împărtăşit niciun nume şi adevărul este că acest scenariu al unui guvern tehnocrat eu încă nu l-am înţeles, pentru că, la prima vedere, pare ca un fel de paravan pentru ca PSD să poată să continue să exercite puterea. Şi asta cred că este rău pentru ţară. Dacă PSD vrea şi poate să guverneze, cred că trebuie să fie la vedere. Trebuie lumea să vadă cu ce decizii, soluţii vin şi trebuie să-şi asume aceste soluţii şi decizii, nu să ne ascundem în spatele unor presupuşi tehnocraţi”, a afirmat Dominic Fritz, potrivit News.ro.

Cât priveşte susţinerea pentru un guvern politic condus de un premier tehnocrat, Dominic Fritz a precizat că USR nu ar vota o asemenea soluţie în Parlament.

„Nu, pentru că PSD este partidul care a iniţiat această moţiune, a votat-o cu o majoritate largă în Parlament, împreună cu prietenii lor de la AUR. PSD, evident, are această responsabilitate de a ne spune care este majoritatea cu care vor să scoată România din criză. Noi din partea USR, şi cred că vorbesc şi pentru Ilie Bolojan şi PNL, nu mai avem încredere în soluţiile propuse de PSD şi tocmai de aceea nu le putem gira cu votul nostru”, a declarat liderul USR.

Fritz consideră că oamenii trebuie să ştie cine este responsabil şi cine ia deciziile şi că USR nu va gira o soluţie paravan cu nişte tehnocraţi „luaţi din spuma mării”.

„Lumea vrea claritate şi tocmai de aceea linia USR este clară. Dacă PSD e la guvernare, foarte bine, noi facem opoziţie. Dacă PSD vrea să treacă în opoziţie, noi putem să vedem dacă găsim o formulă de a guverna”, a adăugat Dominic Fritz.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre criza internă, că se va rezolva, într-o direcţie pro-occidentală şi într-un termen pe care îl apreciază destul de rapid, el afirmând că nu există vreun risc ca România să se abată de la această direcţie pro-occidentală. Potrivit şefului statului, scenariul anticipatelor este complicat, arătând că nu am avut alegeri anticipate după 1989 şi de asta exclude acest scenariu.

