Dominic Fritz, întrebat de ce Nicuşor Dan nu şi-a asumat public măsurile fiscale: Preşedintele nu poate să facă agenda guvernului

Preşedintele USR Dominic Fritz a fost întrebat în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, de ce preşedintele Nicuşor Dan nu şi-a asumat public pachetul de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan, care prevede, printre altele, şi majorarea cotei TVA de la 19% la 21%, scrie News.ro. Acesta a răspuns că președintele nu poate să facă agenda guvernului în fiecare săptămână.

Dominic Fritz a precizat că Nicușor Dan nu poate să facă micro-management, referindu-se la faptul că președintele nu și-a asumat, potrivit acestuia, pachetul de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan.

„Preşedintele a fost foarte implicat în perioada de până la nominalizarea premierului şi cred că, pe bună dreptate, şi-a pus o amprentă pe programul întreg al guvernării. Eu cred că dacă ne uităm efectiv pe măsurile pe care le-am agreat, pe care le vom lua, nu în prima săptămână, dar pe perioada guvernării, acolo o să regăsim foarte multe idei şi cerinţe ale lui Nicuşor, Dan. Din momentul în care s-a făcut guvernul, preşedintele nu mai poate să facă micro-management şi nu poate să facă agenda guvernului în fiecare săptămână. Şi de aceea cred că secvenţa măsurilor este ceva ce, până la urmă, premierul şi-a asumat prin angajarea răspunderii în Parlament. Şi aici cred că şi constituţional este sănătos cumva ca premierul cel ales de Parlament să îşi impună acum viziunea”, a explicat Dominic Fritz, potrivit sursei citate.

Fritz: Nicușor Dan va fi un președinte empatic

Totodată, președintele USR a mai fost întrebat dacă Nicuşor Dan a început mandatul cu stângul, în condiţiile în care, în campania electorală, şi-a asumat în scris că nu va creşte cota TVA, promisiune deja încălcată.



„Eu cred că vom vedea că Nicuşor Dan va fi un preşedinte empatic, un preşedinte conectat la realităţile românilor şi un preşedinte care va avea curajul să spună lucrurilor pe nume, chiar dacă sunt neplăcute, fie pentru cetăţeni, fie pentru politicieni. Şi de aceea eu cred că prezenţa lui în spaţiu public va fi în continuare importantă. Şi cred că lumea va înţelege de ce poate unele măsuri s-au luat în felul în care s-au luat”, a răspuns Dominic Fritz.



Primarul Timişoarei respinge ipoteza unui conflict între preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan generat de pachetul fiscal.



„Nu cred. În primul rând, cred că sunt doi oameni cu principii, doi oameni care n-au niciun fel de interese personale, doi oameni care au dovedit capacitatea lor de a ignora, într-o măsură sănătoasă, presiunile ce se fac asupra lor. Bineînţeles, în anumite chestii de detaliu, au două viziuni sau două păreri diferite. Dar eu cred că, cel puţin din ce am văzut eu, şi am fost în aproape toate discuţiile în cerc restrâns, am văzut o mare suprapunere de viziune”, a mai adăugat Fritz.

„Şi cred că este, încă o dată, o şansă pentru România să avem acest tandem. Este tandemul care are încă cea mai mare încredere a oamenilor. Şi cred că trebuie să le dăm această şansă celor doi, fără să interpretăm acum fiecare milimetru de divergenţă, imediat, ca fiind un conflict. E normal ca oameni inteligenţi să aibă idei multe, idei diferite şi, într-o democraţie, important e consensul cu care putem să mergem înainte”, a mai spus președintele USR.

Editor : Iulia Bălăianu