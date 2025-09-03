Primarul USR al municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a explicat, în direct la Digi24, că susține o variantă diferită față de cele discutate în coaliție privind reforma administrației locale. El consideră că reducerea cheltuielilor de personal trebuie raportată la costuri și nu la numărul de posturi ocupate, pentru a le da primarilor mai multă flexibilitate.

Coaliția discută două variante privind reducerea numărului de angajați din primării: propunerea lui Ilie Bolojan, care prevede o reducere de 10% din posturile ocupate în prezent, adică aproximativ 13.000 de oameni, și varianta PSD, susținută de Sorin Grindeanu, care presupune reducerea cu 25%, etapizat în următorii patru ani.

Întrebat la Digi24 câți oameni ar trebui să fie concediați la Timișoara, Dominic Fritz a răspuns: „În funcție de scenariu, ar fi vorba între 130–180 de oameni, și în primărie, și în poliția locală”.

„Nu ar fi neapărat o problemă uriașă. Eu chiar acum am o reorganizare în curs, care va fi votată în această lună, indiferent ce decide Guvernul, unde vom reduce posturile efectiv ocupate cu în jur de 50. Mai mult m-ar încurca să desființez toate posturile vacante, pentru că într-adevăr sunt și domenii unde lipsesc oameni, cum e la urbanism, la achiziții publice, la investiții, ingineri, constructori și așa mai departe. Trebuie să ne focusăm mai puțin pe posturi și mai mult pe cheltuieli”, a declarat primarul Timișoarei.

Întrebat dacă această reducere ar afecta funcționarea primăriei și ce ar simți cetățenii, Fritz a spus: „Eu cred că există alte variante cum să reducem cheltuielile de personal cu 10% fără să aibă un efect, și asta înseamnă o mai mare flexibilitate cum să ajungem la această cifră, de exemplu, fără să trebuiască să desființăm”.

„Trebuie să luăm în calcul și capacitatea financiară a unei primării. (…) În Timișoara s-a dublat bugetul în ultimii 10 ani, personalul s-a redus cel puțin de când sunt eu primar. Deci gestionăm cu mai puțini oameni, un buget mult mai mare, mult mai multe proiecte și ne autofinanțăm. (…) De aceea cred că acolo trebuie să fie o flexibilitate mai mare cum ne gestionăm”, a afirmat Fritz.

Edilul a atras atenția și asupra unor posibile efecte negative.

„Există multe alte căi să angajezi personal. Comunele, de exemplu, au aceste asociații de comune unde pot angaja dincolo de organigramă. Teama mea este că, dacă ne focusăm pe posturi, nu pe costuri, atunci mulți vor găsi alte căi să umfle cheltuielile de personal”, a spus primarul Timișoarei.

Întrebat care variantă dintre cele două este mai bună, Fritz a explicat: „Încă o dată, eu am propria mea variantă și varianta este 10% din cheltuieli de personal, nu din posturi ocupate, pentru că asta dă mai multă flexibilitate primarilor să decidă unde exact vor să reducă din cheltuieli de personal”, a declarat Dominic Fritz.

În privința poziției USR, el a subliniat: „Abordarea noastră este să țină cont de bugetele primăriilor, nu doar de numărul de locuitori, și să se concentreze pe costuri de personal și nu pe grila de pe numărul de posturi. Cheltuielile de personal să fie reduse cu 10%, exact la această cifră pe care a menționat-o și premierul, dar prin metode mai flexibile”, a spus președintele USR.

Editor : Ș.A.