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Exclusiv De ce cresc prețurile carburanților chiar și după reducerea accizei. Explicațiile unui fost ministru al Energiei

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pompa benzina
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
„Autoritățile trebuie să-și facă treaba” Centralele pe gaz ar fi trebuit să fie deja gata

Prețurile carburanților au crescut din nou, în ciuda reducerii accizei la motorină. Fostul ministru al Energiei Răzvan Nicolescu a explicat, la Digi24, că evoluția prețurilor este influențată în principal de cotațiile internaționale, care se transmit la pompă cu o întârziere de aproximativ opt-nouă zile, dar și de taxe și de marjele de profit ale companiilor.

„Cotațiile de la pompă sunt influențate de, să zic, trei factori majori. Primul dintre acești factori este evoluția cotațiilor internaționale la benzină și motorină. E o platformă, se numește Platts Mediterranean, iar acolo, de la o zi la alta, prețurile evoluează, scad, cresc. Ce se întâmplă pe această platformă, Platts Mediterranean, se vede la pompă în aproximativ opt-nouă zile. Deci, dacă astăzi se întâmplă ceva, probabil săptămâna viitoare, o scădere sau o creștere, săptămâna viitoare ar trebui cumva să o regăsim la pompă. Aceste cotații și această valoare a mărfii reprezintă cam jumătate din prețul pe care noi îl plătim la pompă. Cealaltă jumătate este generată de diverse taxe, accize, TVA și așa mai departe. Aici s-a făcut un efort pe partea de motorină. Dacă este sau nu este suficient, este de văzut, dar aici a existat o scădere, deci în cealaltă jumătate. Și mai este o a treia componentă: marja de profit. În mod normal, în astfel de situații, marjele de profit nu trebuie să fluctueze. Din contră, ar trebui, pe un fond de creștere de preț, marjele de profit poate să se diminueze, dacă nu rămân constante. Dar în nicio formă nu mi se pare în regulă să crească, din punct de vedere economic”, a explicat acesta.

„Autoritățile trebuie să-și facă treaba”

Întrebat dacă marjele de profit ale companiilor au crescut, Nicolescu a precizat că acestea reprezintă secrete comerciale și că instituția care poate verifica situația este Consiliul Concurenței.

„Aici, repet, putem să speculăm și eu, și dumneavoastră, și colegii dumneavoastră. Autoritatea care poate să vadă exact ce s-a întâmplat este autoritatea de concurență. Eu cred și sper că nimeni nu este iresponsabil și nimeni, în astfel de situații, nu încearcă să profite de o nenorocire, pentru că ceea ce se întâmplă la nivel internațional, în fiecare zi mai izbucnește câte ceva, nu este altceva decât o nenorocire cu care ne confruntăm în acești ani și pe care sper să o vedem terminată cât mai repede. Dar autoritățile trebuie să-și facă treaba, trebuie să monitorizeze și, dacă sunt excese sau lucruri în afara legii, ele trebuie sancționate”, a declarat Răzvan Nicolescu.

În opinia sa, Consiliul Concurenței trebuie să urmărească permanent evoluțiile de pe piața carburanților și să intervină dacă sunt identificate nereguli.

„Consiliul Concurenței trebuie să monitorizeze permanent și poate să aplice și măsuri pentru lucruri întâmplate. Eu sper că ei sunt vigilenți în aceste situații pentru că, repet, tentațiile trebuie stopate, dacă ele există”, a mai spus fostul ministru al Energiei.

Centralele pe gaz ar fi trebuit să fie deja gata

Răzvan Nicolescu a vorbit, în aceeași intervenție la Digi24, și despre repornirea unei unități a Termocentralei Rovinari pentru a compensa lipsa energiei nucleare din sistem. Acesta a explicat că producția în centralele vechi pe cărbune este scumpă din cauza randamentelor reduse și a costurilor asociate poluării și a atras atenția asupra întârzierilor centralelor pe gaz.

„Când vorbim de centrale vechi, centrale cu randamente scăzute, li se aplică și niște taxe pe poluare. Deci sunt niște lucruri la care ne așteptam. Problema știți care este? Am ascultat declarația reprezentantului Ministerului Energiei și mi se pare o abordare corectă, însă problema adevărată este: de ce noi, astăzi, nu avem centralele pe gaz pe care Uniunea Europeană ni le-a finanțat? De ce nu le avem construite?”, a spus Nicolescu.

Întrebat dacă aceste capacități ar fi putut fi deja funcționale, fostul ministru a susținut că ele ar fi trebuit să fie finalizate înainte de închiderea altor unități de producție.

„Evident. Noi nici nu am început, dar ele trebuiau să fie gata. În mod normal, când închizi unități, trebuie să pui altele în loc înainte să le închizi pe cele pe care vrei să le închizi. Altfel, îți creezi singur o presiune pe ofertă și îți pui singur un impact pe preț. Deci aici sunt lucrurile care mă îngrijorează. Am sentimentul că mulți dintre cei care se ocupă de aceste proiecte, de construirea acestor proiecte, nu au competența necesară pentru a le realiza. Unele dintre ele sunt începute de pe vremea când lucram la Guvern, prin 2014, modernizarea de la Iernut, de exemplu. Deci mi se pare că durează inacceptabil de mult. Și este o problemă mai degrabă sistemică decât o problemă cu un proiect. Hai să zicem că la un proiect poate te-ai încurcat cu ceva. Când aproape toate proiectele unde entități de stat sunt implicate sunt foarte mult întârziate, atunci este clar că ceva nu e în regulă. Și aici poate, în primul rând, trebuie să ne gândim la partea de competență”, a concluzionat fostul ministru al Energiei.

Editor : A.D.

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