Dragnea mai lansează un zvon: protestatari antrenați în tabere din munți

A vorbit despre o presupusă lovitură de lovitură de stat pe 10 august. A vorbit despre patru presupuşi asasini cazaţi la Athene Palace. Și bizareriile nu se opresc. Duminică seară, la RTV, Liviu Dragnea a spus că protestatarii au fost antrenaţi în tabere din munţi şi că unii dintre ei ar ieşi în stradă „drogaţi”.

Liviu Dragnea: „În acea noapte, 10:30 - 11:00, nu mai ţin minte exact, Iohannis a pus o postare pe Facebook. El a dat semnalul. A vrut să dea două semnale. Să timoreze Jandarmeria şi să le spună protestarilor violenţi: „Staţi linştiţi, că nu păţiţi nimic, veniţi şi a doua zi şi staţi câte zile este nevoie, pentru a vă atinge obiectivul stabilit şi anume de a ocupa Guvernul, de a da jos Guvernul prin violenţă”. Nu are rost să mai facem tot felul de investigaţii. E clar că de acolo a pornit. De ce se intenţionează asta? S-a tot discutat că se mai doreşte organizarea unui miting, tot violent, probabil, undeva la sfârşitul lunii octombrie, mergând pe ideea că jandarmii, care sunt anchetaţi, care sunt puşi sub acuzare, să fie timoraţi şi atunci să facă ce vor. Cred că asta este intenţia lui Klaus Iohannis. A fost o lovitură puternică împotriva unei instituții a statului. Nu am văzut până acum ca procurorii să cerceteze informațiile despre finanțări externe. S-a vorbit de tabere de instruire a protestatarilor în munți. Au apărut în spațiul public. Procurorii se autosesizează dintr-o jumăte de mail și niște acțiuni de asemenea anvergură nu le trezește o îngrijorare.”

