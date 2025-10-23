Live TV

Exclusiv Cătălin Drulă „se bazează” pe susținerea lui Nicușor Dan în cursa pentru Capitală. Ce spune despre dezbateri cu contracandidații

Data publicării:
Președintele Nicușor Dan și deputatul USR, Cătălin Drulă.
Președintele Nicușor Dan și deputatul USR Cătălin Drulă. Foto: Inquam Photos/ Saul Pop
Cătălin Drulă, vicepreședintele Camerei Deputaților și deputat USR, care candidează  pentru alegerile din București, a vorbit în direct la Digi24 despre cursa pentru Capitală. El a declarat că „se bazează pe susținerea” președintelui Nicușor Dan, dar a subliniat că „cel mai mult contează votul bucureștenilor”. Drulă a spus că este pregătit să participe la dezbateri, indiferent de contracandidați. 

Întrebat cât de mult contează susținerea președintelui Nicușor Dan, fostul primar general al Capitalei, pentru candidatura sa la alegerile din București, dacă ar intra în cursă și alți primari cu experiență, precum Daniel Băluță sau Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă a declarat: 

„Eu cred că cel mai mult contează votul bucureștenilor, dar mă bazez pe susținerea lui Nicușor Dan dacă proiectul nostru are succes, pentru că pe mine mă interesează mai mult susținerea lui pentru când aș fi primar”. 

„În campania electorală a fost întrebat de ce candidează la președinție și răspunsul mi-a plăcut foarte mult. A spus: 'voi putea ajuta mai mult Bucureștiul ca președinte decât ca primar, pentru că Bucureștiul are nevoie de un aliat la centrul politicii, un aliat care să le spună partidelor politice: destul, ajunge cu jumulirea bugetelor pe clientelism politic'”, a mai completat el.

Întrebat dacă „a pregătit ranga” pentru campania electorală, Drulă a afirmat că aceasta „este pregătită”.

„Sunt destule instituții în subordinea Primăriei unde e nevoie de fermitate, de reformă și de a face curățenie”, a spus el.

Deputatul USR a vorbit și despre ce va face în scenariul în care, în sondajele care se vor face până în 7 decembrie, el este după candidatul PNL. Întrebat dacă se va retrage în favoarea candidatului PNL pentru șanse mai mari, acesta a spus: 

„Nu, eu mă gândesc să discutăm în această campanie despre proiecte despre București, să mergem în dezbateri. Am văzut ce au însemnat sondajele pentru București în campaniile trecute. (...) Sondajul adevărat sau măsurătoarea se fac de către cetățenii care pun voturi în urnă”, a afirmat Drulă.

Acesta a mai precizat că este „deschis pentru orice fel de dezbatere” pe care o consideră „utilă societății”, chiar dacă nu știe cine vor fi contracandidații săi. 

Întrebat dacă ar prefera să fie într-o dezbatere cu Gabriela Firea, Daniel Băluță, Ciprian Ciucu sau cu Stelian Bujdoveanu, deputatul USR a spus: 

„Eu respect candidatura oricui. Este partidul lor, au dreptul să pună un candidat, are legitimitatea orice cetățean care n-are drepturi restrânse să candideze. Vom avea un concurs de idei, vom dezbate proiecte, vom vorbi poate și despre performanța anterioară, că asta este partea de a discuta într-o campanie despre ce ai făcut. Deci, toate lucrurile astea contează într-o campanie, dar într-un mod organizat, pe subiecte, pe proiecte de viitor”. 

