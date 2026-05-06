Exclusiv Dungaciu îl contrazice pe Simion privind varianta Călin Georgescu premier: „În timpul crizei actuale, nu s-a rostit niciun nume”

Dan Dungaciu. Foto: Inquam Photos/ George Călin

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat miercuri, la Digi24, că în partid nu s-a luat încă o decizie privind nominalizarea lui Călin Georgescu pentru funcția de premier și a subliniat că AUR nu a fost invitat la discuțiile de la Palatul Cotroceni cu Nicușor Dan.

Întrebat ce propuneri face AUR dacă ajunge la guvernare, ce variantă de premier propune partidul, în contextul în care George Simion a menționat numele lui Călin Georgescu ca o variantă posibilă, Dan Dungaciu a răspuns că nu a fost luată o decizie.

„În timpul crizei actuale, nu s-a rostit niciun nume de premier, nici cel pe care l-ați invocat dumneavoastră, deci din punctul ăsta de vedere nu s-a luat o decizie. Problema este că n-avem nicio invitație să mergem la Cotroceni, nu suntem invitați la această conversație despre viitorul politic al României. Dacă partidul AUR a devenit atât de important, cum se face că președintele României, încălcând grav spiritul și litera Constituției, nu discută cu partidul AUR. Noi nu facem politica doar la televizor sau răspunzând la întrebările dumneavoastră. Faptul că un partid de opoziție, care acum în sondaj are vreo 40% deci practic jumătate din electorat, nu este invitat într-o criză politică să discute cu președintele României, sună de nenumărate ori mai scandalos decât faptul că președintele AUR, George Simion, a rostit sau n-a rostit un nume de premier”, a declarat Dan Dungaciu.

El a insistat că șeful statului discută doar cu o parte a partidelor parlamentare, fără să invite și opoziția la negocieri, iar actuala majoritate s-a constituit „bazându-se pe niște etichete absolut ridicole”.

„Faptul că cineva vorbește într-o tonalitate absolut firească, inclusiv despre, mă rog, aproape jumătate din electoratul României, ar trebui trebui să sugereze că poate se instaurează echilibru și în societatea românească, pentru că acest echilibru este departe de a fi atins, mai ales că deja o majoritate s-a constituit. Majoritatea președintelui Nicușor Dan, care discută doar cu o parte a Parlamentului și nu invită ceea ce se numește opoziția la negocieri. Deci, o majoritate s-a constituit și, bazându-se pe niște etichete absolut ridicole și fără nicio substanță, președintele refuză, de pildă, să invite partidul AUR la negocieri”, a declarat prim-vicepreședintele AUR.

Dungaciu susține că rezultatul trebuie să fie alegeri anticipate, în contextul în care o altă coaliție majoritară este sortită eșecului: „Eu cred că dacă te uiți un pic la din afară, la discuțiile politicienilor formulate în această criză politică, dacă oamenii ăștia sunt pe jumătate atât de serioși pe cât pretind, ei nu mai pot face o coaliție. Ei nu mai pot pune cap la cap o majoritate și rezultatul trebuie să fie alegeri anticipate. N-am spus-o noi, sunt declarațiile lor, care nu se pot amenaja în niciun fel ca să fie evitate alegeri anticipate. De fapt, despre asta este vorba. Faptul că cineva schimbă tonalitatea, spuneți dumneavoastră, da, probabil că ar fi trebuit întrebat acel cineva care schimbă tonalitatea. Pe noi nu ne privește”.

