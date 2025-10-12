„E o prostie ce a spus Fritz.” Sorin Grindeanu: Nu înseamnă că, de fiecare dată când CCR respinge o lege, trebuie să pice Guvernul

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu este obligatoriu ca de fiecare dată când Curtea Constituţională respinge o lege să pice Guvernul.

Sorin Grindeanu a fost întrebat duminică, la Antena 3, cum comentează declaraţia liderului USR, Dominic Fritz, potrivit căreia îi va fi greu Guvernului Bolojan să îşi continue activitatea dacă judecătorii CCR consideră că ce face acesta nu este constituţional.

„În primul rând, e o prostie ce a spus Fritz şi vă aduc argumente pentru ceea ce spun. Nu înseamnă că tot timpul, dacă propui ceva, obligatoriu e constituţional şi că trebuie să treacă de Curte, păi atunci nu mai avem Curte Constituţională, şi că, de fiecare dată când Curtea Constituţională respinge câte o lege, trebuie să pice Guvernul. Nu vă supăraţi, dar nu e o logică care să stea în picioare”, a declarat Sorin Grindeanu, potriivt Agerpres.

El a menţionat că nu trebuie să plece premierul dacă nu trece de Parlament o lege care a avut aviz favorabil de la Guvern.

„Poate sunt anumite lucruri în corpul de legii care pot fi îmbunătăţite, vii, o reiei, o rediscuţi şi o reaprobi” a afirmat Sorin Grindeanu.

