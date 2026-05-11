Exclusiv Disidența din PNL. Bolojan, despre contestatarii din partidul său: „Nu mă apuc să fac reproșuri în spațiul public”

PNL participa la consultările cu partidele parlamentare organizate de presedintele Romaniei la Palatul Cotroceni, 22 aprilie 2026.
Ilie Bolojan a fost întrebat, în direct la Digi24, despre vocile care îl contestă în Partidul Național, inclusiv Hubert Thuma, Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc, Alina Gorghiu și Rareș Bogdan. Prim-ministrul interimar a subliniatPNL a luat o decizie de a nu mai colabora cu PSD și aceasta este respectată, „până în momentul de față”, de către liberali, indiferent de poziția luată la dezbatere.

„Una este să fii implicat în tot felul de rețele de sprijin, de plantare de oameni. Este o situație. Și să folosești, deci, funcția publică pentru avantaje personale sau pentru clientela ta politică și alta este să ai o perspectivă diferită asupra unor acțiuni politice sau experiența ta de viață să te ducă într-o zonă sau alta”, a afirmat Ilie Bolojan.

Eu am fost 20 de ani în administrație. Acolo unde am fost, am schimbat lucrurile și această experiență m-a convins că există niște lucruri pe care dacă le faci în mod corect, obții rezultate. Lucruri pe care le faci doar să ocupi o funcție, fără să livrezi, așa cum am făcut noi mulți ani de zile îți aduc de servicii pentru că cetățenii noștri, că sunt într-o comunitate mai mică, că sunt în toată țara, așteaptă ca noi să-i respectăm, așteaptă ca noi să îndeplinim ceea ce am promis și așteaptă ca noi, sigur, să corectăm nedreptăți”.

Întrebat punctual dacă are ceva să-i reproșeze lui Cătălin Predoiu, care a declarat recent că PNL ar trebui să rămână la guvernare, după votul moțiunii, Ilie Bolojan a subliniat că în activitatea guvernamentală a avut o colaborare bună cu acesta.

„Din punctul meu de vedere, în activitatea guvernamentală am avut o colaborare bună, este un om experimentat. În partid, fiecare și-a spus un punct de vedere la dezbaterea în interior. Partidul Național Liberal a luat o decizie de a nu mai colabora cu PSD și în situația în care PSD ajunge în guvernare, să intrăm în opoziție.

Și colegii, după această decizie, indiferent care a fost perspectiva lor în interior, indiferent cum au votat - unii s-au abținut, alții au votat pentru - au respectat, cel puțin până în momentul de față, această decizie și asta este o regulă democratică într-un partid. Vizavi de acest tip de de abordări, de poziționări în interior, nu am ce să fac reproș unui coleg sau altul care nu a fost de acord într-o speță sau alta cu mine”.

Nu mă apuc să fac reproșuri în spațiul public unor colegi cărora dacă am ceva să le spun le pot spune în privat. Ceea ce trebuie să facem noi este ca PNL să se modernizeze în perioada următoare și unul din obiectivele mele importante este să fac din acest partid unul care este respectat de mult mai mulți români, în așa fel încât atunci când ajungi în guvernare să nu ai 15%”, a mai spus Ilie Bolojan.

