Miruţă, atac la PSD: Suntem în sfârşit pe un drum mai corect pentru buget. Vom reuşi deplin după ce înlocuim pilele cu meritocraţia

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a transmis, marţi seară, un mesaj pe tema bugetului pentru 2026, „un buget echilibrat, onest şi realist, în limitele a ceea ce ne putem permite”. El a multumit tuturor celor care, deşi sunt nemulţumiţi de măsurile care s-au luat până acum, au înţeles cât de complicat este momentul bugetar pe care îl traversează România. „Vom reuşi pe deplin doar dupa ce vom înlocui combinaţiile cu normalitatea, atârnătorii cu oameni bine pregătiţi, pilele cu meritocraţia”, a transmis ministrul USR pe Facebook.

„Suntem, în sfârşit, pe un drum mult mai corect pentru bugetul ţării noastre. Cifrele nu mint, nu dezinformează, nu îi ceartă pe cei care au huzurit iresponsabil în trecut cu banii publici ai României până s-a ajuns la os”, a scris, marţi seară, pe Facebook, ministrul Apărării, Radu Miruţă.

Potrivit acestuia, „după o jumătate de an de decizii necesare pentru a mai rămâne în picioare ţara asta, când s-a tras linie la final de an, estimarea Ministerului de Finanţe este că deficitul bugetar este mai mic cu 15 miliarde decât ne aşteptam”.

Miruţă apreciază că „economie încât să mai rămâi funcţional ca ţară faci cu munca si cartea învăţată, nu cu declaraţii lăutăreşti care sub titlu nu mai ascund nimic”, atac direct la PSD, care s-a referit la premierul Ilie Bolojan ca la un „lăutar” care ar trebui schimbat pentru că nu respectă playlistul – adică programul de guvernare.

„Vă mulţumesc tuturor celor care, în ultimele şase luni, aţi înţeles cât de complicat este momentul bugetar pe care îl traversăm, că aţi înţeles că ţara nu este pe deplin funcţională şi că până îşi adună taxe nerecuperate şi taie cheltuieli absurde, până îi pune la colţul corect pe cei vizibil corupţi, tot sudoarea voastră a fost prima scăpare. Da, ordinea operaţiilor trebuie schimbată şi vom reuşi pe deplin doar dupa ce vom inlocui combinaţiile cu normalitatea, atârnătorii cu oameni bine pregătiţi, pilele cu meritocraţia”, a adăugar Miruţă.

Acesta s-a adresat angajaţilor, antreprenorilor, pensionarilor, studenţilor, părinţilor, bunicilor, „cetăţeni responsabili” care, deşi nu le-a fost uşor, şi-au făcut datoria faţă de stat.

„Doar împreună am reuşit să trecem un hop important. Un stat corect va întoarce beneficii pentru oameni de îndată ce se va pune pe picioare. Acum doar a ieşit din spital şi analizele arată mai bine. Cu sprijinul vostru şi cu munca susţinută a colegilor mei din Guvern, din toate ministerele, încheiem anul cu o veste bună şi cu o luminiţă din ce în ce mai vizibilă din a doua jumătate a acestui an”, crede ministrul Apărării.

Acesta afirmă că este conştient că România nu a trecut complet de perioada grea.

„Facem tot ce ţine de noi ca în 2026 România să aibă un buget echilibrat, onest şi realist, în limitele a ceea ce ne putem permite. Şi mai e ceva: în paralel cu efortul de a ajusta cheltuielile statului, lucrăm la creştere economică reală. La cum putem face România mai puternică, nu doar mai prudentă. La Ministerul Apărării Naţionale, alături de colegii mei din toate structurile, lucrez zilnic pentru a corecta ce e de corectat, pentru a investi cu cap şi pentru a construi un 2026 mai bun pentru toţi”, a mai transmis Radu Miruţă.

