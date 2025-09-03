Lasconi, atac la Nicușor Dan pe tema primăriilor: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”

Live TV

Elena Lasconi spune că Nicușor Dan nu ar lua niciun vot de la votanții ei. Foto: Inquam Photos/Sabin Cîrstoveanu
„La Câmpulung, dacă voi trimite 45% din oameni acasă, atunci pot să pun lacăt pe primărie”

Elena Lasconi i-a cerut președintelui Nicușor Dan să intervină de urgență și „să oprească nebunia cu ordonanțele ucigătoare”. Primarul din Câmpulung Muscel îi spune șefului statului că, în cazul în care nu va opri reforma administrație locală dorită de Ilie Bolojan, atunci „românii vor realiza că după ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni ne-am trezit cu o noptieră”.

„Chiar nu realizează nimeni că suntem într-un moment grav, de cotitură pentru România? Fac apel la Președintele României să intervină urgent, să oprească nebunia cu Ordonanțele ucigătoare! În acest moment puteți opri intrarea României în haos. Dacă nu veți face asta, la sfârșitul anului românii vor realiza că după ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni ne-am trezit cu o noptieră. Nu vreau să am dreptate, însă ce se întâmplă acum ar putea duce la suspendarea dumneavoastră din funcție în maximum trei ani și la un viitor periculos pentru țară”, a scris Elena Lasconi, miercuri pe Facebook.

Ea le reamintește celor doi, Nicușor Dan și Ilie Bolojan, că au fost primari și înțeleg administrația publică, iar „tăierea din pix, printr-o ordonanță, a proiectelor pe fonduri europene arată nu doar o lipsă de viziune și o piedică în dezvoltarea comunităților ci și o mare neseriozitate a statului român”.

„Aceste proiecte au fost demarate pentru că am semnat un contract de finanțare cu statul. Tot statul a inițiat și a deschis axele de finanțare. Am cheltuit bani pentru documentații, avize, autorizații. Bani din taxele și impozitele românilor. Această ordonanță pur și simplu sfidează cetățenii. Nu opriți niciun proiect! Asta e calea ușoară a Guvernului. Calea grea, dar corectă este să găsiți finanțare, să negociați, să ieșiți din birouri.

Sună bine și populist să dai oameni afară din primării. Avem aproape două sute de agenții și institute, companii de stat, toate găuri negre pentru bugetul țării. De ce nu le desființați? Acolo chiar se taie frunze la câini. Ce rol au pe lume consiliile județene? Ce e cu dezmățul angajărilor în administrația centrală, la București? Ce e cu sumele forfetare nesimțite ale parlamentarilor? Ce spuneți de cheltuielile cu combustibilul și cu mașinile statului? Mașini fără GPS cu care deputații, miniștrii și funcționarii se plimbă oriunde au chef, inclusiv în concediu. Și pot continua...”, a continuat Lasconi.

„La Câmpulung, dacă voi trimite 45% din oameni acasă, atunci pot să pun lacăt pe primărie”

Aceasta a mai spus că dacă ar trimite 45% din oameni acasă care lucrează la primăria din Câmpulung Muscel, atunci poate să pună lacăt pe primărie.

„Situațiile sunt diferite de la primărie la primărie. La Câmpulung, dacă voi trimite 45 la sută din oameni acasă, atunci pot să pun lacăt pe Primărie. Practic, prin aceste ordonanțe ați transformat toți primarii într-un soi de notari. Ne rămâne doar să eliberăm cărți de identitate, asistența socială și să semnez niște documente. Câmpulungenii m-au votat să dezvolt comunitatea nu să semnez adeverințe. Țara se dezvoltă de la firul ierbii împreună cu primarii”, a mai precizat ea.

 „Suntem pe un butoi cu pulbere și premierul împreună cu miniștrii se joacă cu chibriturile”, a mai afirmat fosta președintă a USR care a adăugat că îi este greu să înțeleagă de ce majoritatea primarilor tac.

„Oameni buni, românii sunt nemulțumiți, furioși. Au crescut prețurile, cresc taxele și impozitele. Acum, dacă am început un proiect de eficientizare energetică la un bloc și constructorul a îndepărtat polistirenul pus cu mare greutate de proprietar, e adevărat că și ilegal, credeți că o să fie bucuros? Haideți să ne revenim puțin!
Îmi e greu să înțeleg tăcerea majorității primarilor. Înțeleg că partidele din care facem parte sunt în acest moment la guvernare, însă ce fac acum miniștrii și premierul e sinucidere curată. Peste trei ani singura soluție pare să fie emigrarea. Suntem pe un butoi cu pulbere și premierul împreună cu miniștrii se joacă cu chibriturile”, a mai scris Elena Lasconi.

„Domnule Bolojan, opriți-vă! Vorbiți cu noi, primarii. Organizați o dezbatere să venim toți, nu doar câțiva reprezentanți de la AMR și ACoR. Domnule președinte, aveți pârghiile constituționale să acționați. Faceți-o pentru români, nu pentru sistem!”, a conchis ea.

Reforma administrației locale a stârnit certuri în coaliția de guvernare. PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să se înțeleagă asupra tăierilor de posturi și a concedierilor. Asta pentru că inițial a fost propusă subțierea aparatului bugetar cu 20-25%, un procent cu care social-democrații fuseseră de acord, însă ulterior premierul a anunțat că procentul ar fi prea mic pentru a face o reformă reală și a propus o tăiere cu peste 40%. Prim-ministrul ar fi amenințat cu demisia

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, marți la Palatul Victoria, ce ar însemna o reducere a posturilor în administrația publică locală cu 40%, procentul care a stârnit un adevărat scandal în Coaliție. Potrivit Executivului, puțin peste 13.000 de posturi ar urma să fie tăiate în plan local, ceea ce reprezintă 10% din totalul posturilor ocupate în prezent și doar jumătate din primării ar fi nevoite să facă restructurări. Prezentăm mai jos situația pentru fiecare județ în parte.

De asemenea, șeful Guvernului a dispus prefecturilor, prin Ministerul Afacerilor Interne, să verifice datele comunicate până acum de primării și consilii județene în privința personalului din aparatele proprii, astfel încât până la finalul săptămânii să existe o situație la zi, transmite Guvernul, într-un comunicat de presă.

