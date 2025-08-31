Coaliția discută duminică noi reduceri în administrația publică, care ar implica tăierea a 70.000 de posturi din primării și consilii județene. Potrivit surselor Digi24, în jurul orei 13:00 ar începe o ședință a Coaliției, urmată apoi de una a Guvernului, la ora 16:00. Totodată, Coaliția are, pe ordinea de zi, reducerea de posturi din administrația publică, măsură care, deși este la stadiul de proiect, a dus deja la proteste în instituții.

Vineri, premierul Ilie Bolojan, potrivit surselor Digi24, ar fi propus ca procentul de reducere a posurilor din aministrația locală să crească.

În forma agreată în Coalitie, acest procent care ar fi trebuit să fie tăiat era de 25% din posturile din adminstrația locală. Este vorba însă despre posturi neocupate. Astfel, acest procent nu ar fi dus la un număr mare de persoane date afară.

Premierul ar fi propus ca acest procent să crească la 30, 35 sau chiar 45%.

Posturile din administrația locală ar putea fi reduse cu 45%

Surse politice au spus pentru Digi24 că s-ar fi făcut simulări pe aceste procente. Dacă s-ar merge pe varianta de 45% ar însemna o reducere de 70.000 de posturi. Astfel, reducerea personalului s-ar ridica la 17.000 de persoane, la nivelul întregii țări, pentru că mare parte din tăieri ar reprezenta posturi neocupate.

Această creștere a numărului de persoane care ar putea fi date afară i-ar fi nemulțumit, potrivit surselor Digi24, pe cei de la PSD și pe cei de la UDMR.

O ședință a Coaliției va avea loc în jurul orei 13:00.

Ministrul Cseke Attila a anunțat deja desființarea a zeci de mii de posturi din administrația locală

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunţat marți că aproximativ 6.000 de posturi din cabinetele aleşilor locali şi ale demnitarilor vor dispărea, el explicând că este vorba despre consilieri ai primarilor, viceprimarilor, miniştrilor şi secretarilor de stat.

Cseke Atilla a afirmat că, prin implementarea propunerilor care vizează administraţia locală din al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, vor fi afectate acele primării care au ocupat la maximum schemele de personal.

„De la 10.700 de posturi în cabinetele aleşilor locali şi demnitari, de la prim-ministru până la secretarii de stat, se reduc aproape 6.000 de posturi. La cabinetele aleşilor locali, avem consilieri. Până la momentul de faţă aveam consilieri şi la viceprimarii până la 10.000 de locuitori. La primarii de această categorie avem doi consilieri, va rămâne unul. La viceprimari desfiinţăm postul de consilier. La fel, la secretarii de stat şi la miniştri. Miniştrii au 4 consilieri astăzi, vom propune să aibă 3, inclusiv la mine. La premier, în loc de 8 vor fi 5. La viceprim-miniştri, la fel”, a explicat Cseke Attila, marţi seară, la Antena 3.

El a explicat că la Poliţia Locală vor exista reduceri de 4.000 de posturi.

Guvernul Bolojan a aprobat parțial Pachetul 2 de măsuri fiscale. Reforma administrației locale, scoasă de pe ordinea de zi

Guvernul a aprobat vineri parțial al doilea pachet de măsuri fiscale. După o întârziere de câteva săptămâni, Executivul a decis împărțirea măsurilor în șase proiecte, pentru ca o eventuală respingere la CCR a uneia dintre măsuri să nu afecteze întregul pachet. Doar cinci dintre ele au fost însă aprobate în ședința de Guvern. Reforma administrației locale a fost amânată.

Editor : Iulia Bălăianu