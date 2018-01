Europarlamentar PSD: Deținerea președinției UE de către România, în pericol

România poate fi confruntată inclusiv cu punerea în discuţie a viitoarei preşedinţii a UE dacă se ajunge la o instabilitate cronică, a declarat la RFI europarlamentarul PSD Victor Boştinaru, care se arată însă convins că nu se va ajunge într-o astfel de situaţie. De asemenea, el a apreciat că actualul ministru al Apărării Mihai Fifor este o bună opţiune pentru postul de premier, considerând că dacă PSD „va opta pentru o soluţie facilă, de genul un băiat simpatic care să fie premier”, riscă să se sinucidă din perspectiva viitoarelor alegeri, scrie News.ro.

El afirmă că „această criză la debut de 2018 e cel mai otrăvit cadou pe care partidul îl putea face Centenarului Marii Uniri”.

Victor Boştinaru crede că „PSD ar trebui să facă astăzi ceea ce n-a făcut în nici una din cele două ocazii, când a nominalizat candidatul pentru prim-ministru: o discuţie democratică, pentru a stabili pe de o parte ce aşteptări are partidul de la viitorul prim-ministru, iar pe de altă parte ce aşteptări are de la viitorul Guvern, inclusiv sub dimensiunea nominalizării unor personalităţi cu o reală formaţie profesională de natură a garanta buna performanţă în calitatea de prim-ministru-miniştri şi pe de altă parte o capacitate reală de a dialoga cu societatea românească şi cu partenerii internaţionali”.

În opinia sa, „PSD astăzi trebuie să facă un efort politic de salvare a propriei sale existenţe”.

„Dacă PSD va opta pentru o soluţie facilă, de genul un băiat simpatic care să fie premier, pentru că ăsta ne place nouă, atunci PSD-ul riscă să se sinucidă din perspectiva viitoarelor alegeri europene, prezidenţiale, în primul rând şi apoi a celor parlamentare. Dincolo de eşecul propriu al partidului, cred că PSD-ul astăzi este într-o operaţiune de salvare nu doar a propriei credibilităţi, dar şi de recâştigare a credibilităţii României, ca ţară, pentru că această criză la debut de 2018 e cel mai otrăvit cadou pe care partidul meu îl putea face Centenarului Marii Uniri”, consideră europarlamentatul social-democrat.

Întrebat ce semnal dă PSD în plan extern, schimbând doi premieri într-un an, Boştinaru a răspuns: „Semnalul este îngrijorător, este un semnal de neîncredere a comunităţii internaţionale, pentru că predictibilitatea e precondiţia oricărei relaţii durabile între parteneri. Este în egală măsură un semnal preocupant din perspectiva capacităţii Guvernului României de a gestiona anul viitor preşedinţia europeană”.

„Cred că dacă România nu se stabilizează într-un orizont scurt, când spun asta mă gândesc la două săptămâni de zile, dacă tensiunile vor escalada, dacă ajungem la o instabilitate cronică, atunci România poate fi confruntată şi o spun ca pesedist şi cu o imensă îngrijorare şi părere de rău, România poate fi confruntată inclusiv cu punerea în discuţie a viitoarei preşedinţii, dar sunt convins că nu se va ajunge acolo”, spune eurodeputatul PSD.

Întrebat cum i se pare varianta Mihai Fifor-premier, Victor Boştinaru a răspuns: „Vorbind despre profilul premierului, PSD astăzi trebuie să vină urgent cu o persoană, personalitate, care are o abilitate a dialogului internaţional exersată şi din punctul acesta de vedere ministrul Apărării a probat acest lucru, trebuie să fie o persoană capabilă să dialogheze cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională de o manieră fluentă, în aşa fel încât să nu avem nevoie de tete-a-tete-uri cu traducător, cum s-a mai întâmplat şi iarăşi ministrul Fifor are aceste calităţi. Nu în ultimul rând, trebuie să fie o persoană care să fi practicat dialogul internaţional în forme consacrate şi mă gândesc din nou că sub această dimensiune ministrul Fifor a probat pe de o parte contactele foarte bune şi progresele substanţiale în relaţiile cu SUA şi cu Departamentul Apărării din SUA, inclusiv din perspectiva recentelor contracte de achiziţii pentru armata română, deci credibilitatea lui la Washington e bună. În ce priveşte capacitatea de dialog cu Bruxelles-ul (...), sunt convins că astăzi PSD-ul trebuie să ia foarte în serios ce nume va fi propus, pentru ca această persoană să poată să înceapă în 24 de ore să conducă un asemenea dialog, ţinând cont de interesele reale şi imediate, ca şi cele de perspectivă ale României”.