Europarlamentar român acuză că a fost verificat „abuziv de poliţia lui Karner” pe aeroportul din Viena, deși suntem în Air Schengen

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac acuză că a fost „supus în mod abuziv şi discriminatoriu unui proces de verificare de către poliţia lui Karner”, luni, după ce a aterizat cu avionul la Viena, deşi România a intrat de o săptămână în Spaţiul Schengen aerian.

„Scandalos, este pur şi simplu scandalos şi revoltător. Am aterizat acum la Viena şi, cum am coborât din avion, am fost supus în mod abuziv şi discriminatoriu unui proces de verificare de către poliţia lui Karner (ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner - n.r.), în condiţiile în care suntem oficial de o săptămână în Schengen. Dacă Guvernul Nehammer nu încetează această formă de discriminare imediat, voi cere viitoarei Comisiei Europene, dacă va dori votul meu, să acţioneze la CJUE acest abuz de putere”, a scris Eugen Tomac luni, într-o postare pe Facebook.

El susţine că România a pierdut, din 8 decembrie 2022 până în prezent, când Austria a votat pentru intrarea în Schengen a Croaţiei şi împotriva intrării României, peste 10 miliarde de euro, pentru că economia ţării noastre nu beneficiază de Piaţa Unică Europeană.

„Ursula von der Leyen trebuie să apere acum Tratatul şi să oprească imediat această formă de discriminare absurdă!”, a mai scris Eugen Tomac.

După mai bine de un deceniu de când a întrunit toate condițiile tehnice, România a intrat cu granițele aeriene și maritime în spațiul Schengen la sfârșitul lunii martie. Călătoriile cu avionul între statele membre ale spațiului de liberă circulație sunt mai rapide, fără controlul documentelor. La fel și transportul de marfă aerian sau maritim.

Editor : B.P.