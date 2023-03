Europarlamentarul Dan Motreanu îi cere lui Petre Daea să-și asume eșecul negocierilor privind compensațiile pentru fermieri

Europarlamentarul Dan Motreanu i-a cerut ministrului Agriculturii, Petre Daea, să-și asume eșecul negocierilor cu Comisia Europeană privind acordarea de compensații pentru fermierii români afectați de importurile de grâne din Ucraina, după ce suma propusă de forul european a fost de numai 10,05 milioane de euro.

"Petre Daea nu își asumă răspunderea pentru eșecul negocierilor cu Comisia Europeană referitoare la acordarea compensațiilor pentru fermierii români afectați de importurile de grâne din Ucraina. România va primi doar 10,05 milioane de euro, comparativ cu Polonia, care primește 29,5 de milioane de euro și Bulgaria, care primește 16,75 milioane de euro, potrivit propunerii prezentate de Comisarul european pentru agricultură, Janusz Wojciechowski", a scris Dan Motreanu pe Facebook.

Europarlamentarul l-a acuzat pe Daea că nu și-a asumat "lupta" pentru fermierii români.

"Delegația PPE România a făcut eforturi pentru sprijinirea fermierilor români. Însă, această luptă trebuia să fie și lupta Ministerului Agriculturii. Răspunderea pentru prezentarea documentelor necesare revine Ministerului Agriculturii. Am solicitat Comisiei Europene, împreună cu colegul meu Daniel Buda, măsuri pentru sprijinirea producătorilor români de cereale. Ni s-au alăturat colegii din grupul PPE România și o serie de eurodeputați din statele învecinate. Scrisoarea trimisă Comisiei Europene a fost semnată de 48 de europarlamentari. Am susținut necesitatea sprijinirii fermierilor români și într-un discurs ținut în plenul Parlamentului European. Am obținut promisiunea sprijinului pentru femierii români, din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la întâlnirea recentă de la grupul PPE. Am făcut tot ceea ce ține de atribuțiile noastre de europarlamentari, dar sumele pentru compensații se bazează pe documentele pe care le-au prezentat ministerele agriculturii din cele trei țări. România este în mod clar dezavantajată, având în vedere că prin țara noastră a trecut cea mai mare cantitate de grâne din Ucraina. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a afirmat că 60% din grânele din Ucraina au tranzitat România", a declarat Motreanu.

"Acum, Petre Daea promite că Guvernul României va oferi în plus o sumă echivalentă cu sprijinul UE, adică încă 10,05 milioane de euro. De asemenea, spune că a solicitat ieri la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Agricultură şi Pescuit, revizuirea formulei de calcul. Încearcă sa îndrepte lucrurile pe ultima sută de metri, în loc să acționeze profesionist din timp", a declarat europarlamentarul.

România, Cehia, Ungaria, Slovacia, Bulgaria şi Polonia au cerut Comisiei Europene, la sfârșitul lunii ianuarie, să adopte măsuri, inclusiv despăgubiri pentru fermieri, invocând supraoferta de cereale creată de importurile ieftine din Ucraina.

Ministrul Agriculturii a declart marți că suma de 10,05 milioane de euro a fost propunerea Comisiei Europene, fără să existe o negociere, adăugând că Cehia, Ungaria și Slovacia n-au primit niciun cent.

Acesta a adăugat că va cere refacerea formulei de calcul.

Potrivit europarlamentarului Dan Motreanu, exporturile fermierilor români au scăzut cu aproximativ 1,5 milioane de tone de grâu, iar prețul unei tone de grâu a scăzut cu peste 100 de euro în contextul în care transporturile de grâne din Ucraina sunt scutite de taxe vamale.

