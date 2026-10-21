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Fenechiu spune că Abrudean rămâne preşedintele Senatului: „A fost ales şi n-am văzut pe nimeni să revendice postul”

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Daniel Fenechiu.
Daniel Fenechiu. Foto: Inquam Photos / George Calin
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Mircea Abrudean va rămâne preşedintele Senatului după trecerea PNL în opoziţie, a spus miercuri liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, menţionând că Abrudean a fost ales în acest post, care nu a fost revendicat de nimeni.

„Domnul Abrudean n-a fost numit politic, domnul Abrudean a fost ales de senatori, în baza unei înţelegeri politice, care nu a fost denunţată de nimeni. A solicitat cineva demisia domnului Abrudean? Aţi auzit pe cineva să spună treaba asta? Există în momentul ăsta în Senatul României o persoană mai potrivită decât domnul Abrudean să ocupe acest post? Nu ştiu, n-am auzit pe nimeni. Deci, atâta vreme cât n-am văzut ca cineva să revendice postul lui Abrudean, care eu cred că a fost unul dintre cei mai buni preşedinţi ai Senatului, atât în echilibru, cât şi prin prestanţă, cred că ar fi o inepţie să fie înlocuit”, a spus Fenechiu, la Senat, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă se aşteaptă ca PSD să vină, la un moment dat, cu o solicitare de demisie a lui Abrudean din această funcţie, Fenechiu a răspuns că nu.

„Sincer, nu mă aştept, pentru că eu cred că, în contextul în care ai un guvern minoritar şi în contextul în care vrei să faci o colaborare cu Partidul Naţional Liberal, trebuie să ţii cont de anumite aspecte, inclusiv instituţionale şi organizatorice. Pe de altă parte, aţi văzut activitatea lui Abrudean, e un personaj neconflictual, este tot timpul parte a soluţiei şi un om care stă de vorbă cu toată lumea şi caută soluţii. Deci, personal, n-am de unde să ştiu cum gândesc cei din PSD, dar, din informaţiile care le am, nu se pune această problemă", a declarat Fenechiu.

Editor : M.B.

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