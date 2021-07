Florin Cîțu: Liderii adevărați își ating obiectivele. Când nu ai reușit, faci un pas lateral și îi lași pe alții să meargă mai departe

Competiția internă din PNL nu afectează funcționarea coaliției, susține premierul Florin Cîțu, care consideră că duelul său cu Ludovic Orban pentru șefia partidului „va scoate la suprafață ce este mai bun” și va forma „lideri adevărați”, care știu să-și atingă obiectivele, dar în același timp știu să facă și pasul lateral, în caz de eșec.

„Ce se întâmplă în PNL este o competiţie în care Partidul Naţional Liberal va ieşi mai puternic după această competiţie şi nu are de ce să afecteze coaliţia. În coaliţie şi eu, şi Ludovic susţinem interesele Partidului Naţional Liberal. OK, câteodată, în spaţiul public, mai este criticat guvernul, ceea ce mă mâhneşte, dar nu afectează funcţionarea coaliţiei. Coaliţia a luat deciziile până acum, împreună, am fost toţi împreună acolo”, a afirmat marți seara, la Digi24, premierul Florin Cîţu, întrebat despre unele voci, în special dinspre USR PLUS, care se plâng de blocaje din cauza competiției interne din PNL.

Florin Cîțu contrazice însă teza potrivit căreia totul este blocat la nivel de decizie în PNL, iar partenerii de coaliție nu știu cu cine să vorbească. „Deciziile se iau în guvern pentru multe dintre măsuri și nu a fost niciun ministru care să aibă de suferit de pe urma competiţiei frumoase din Partidul Naţional Liberal”, a apreciat premierul.

El a explicat că, în opinia sa, „orice competiţie este frumoasă, pentru că va scoate la suprafață ce este mai bun. În economie, competiția reduce prețurile, crește oferta, în politică, va scoate cel mai bun lider la suprafaţă”, a exemplificat premierul.

„Eu am avut o campanie pozitivă și de fiecare dată eu repet la sfârșit: suntem aici pentru români. Campania este o campanie internă, e adevărat, rolul nostru este de a forma o echipă de lideri care să ducă PNL la nivelul următor, dar să nu uităm niciodată că noi suntem în politică pentru români, nu pentru noi, nici pentru mine, nici pentru contracandidatul meu. Suntem acolo pentru români. Este mesajul meu pe care l-am dat peste tot în campanie. De-asta îmi place competiția și îmi place ce se întâmplă în PNL, această efervescență, pentru că prin competiție avem obiective și liderii adevărați știu că atunci când se ating obiective (...), performanța este recunoscută și liderii aceia rămân mai departe. Lucrul acestea ar trebui să-l recunoaștem, dar și atunci când nu ai reușit să atingi obiective, să faci un pas lateral și să lași pe alții ca să meargă mai departe. Asta nu înseamnă că cineva trebuie dat la o parte, ci înseamnă să-ți asumi și să fii responsabil. Fără oameni responsabili în politică nu poți să mergi mai departe. Dacă noi vrem să conducem România, trebuie să începem mai întâi cu PNL, să fim toți responsabili și după aceea conducem România”, a punctat vicepreședintele PNL.

Congresul în care PNL își va alege liderul dintre Ludovic Orban și Florin Cîțu va avea loc la sfârșitul lunii septembrie.

