Florin Mitroi şi-a anunţat demisia de la conducerea CJ Constanţa. Liberalul acuză „dorinţa unora de a ţine judeţul cât mai invizibil”

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Florin Mitroi, și-a anunţat, joi, demisia din această funcţie, printr-un comunicat de presă. El susţine că la baza deciziei sale stă o dezamăgire profundă şi a adăugat că este „siderat de dorinţa acerbă a unora de a ţine judeţul cât mai scufundat, cât mai lipsit de investiţii, cât mai invizibil, servind doar interese mărunte”. Mitroi consideră că dacă ar fi continuat mandatul ar fi dezamăgit cetăţenii pentru că nu ar fi putut realiza ce îşi propusese şi speră ca oamenii să vadă această retragere ca pe o decizie voluntară şi nu o slăbiciune.

„Astăzi, mandatul meu de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa încetează prin renunţare la funcţie. A fost o decizie foarte grea, asupra căreia am stăruit îndelung. Din respect pentru toţi cetăţenii judeţului, indiferent că m-au susţinut sau nu, fac public faptul că la baza deciziei mele stă o dezamăgire profundă. Sunt siderat de dorinţa acerbă a unora de a ţine judeţul cât mai scufundat, cât mai lipsit de investiţii, cât mai invizibil, servind doar interese mărunte. Şi la fel de siderat sunt şi de marea masă a oamenilor politici şi a factorilor de decizie în administraţie, care aleg să rămână indiferenţi, doar ca să îşi păstreze funcţia. Eu nu pot. Am depus un jurământ, că voi servi interesul cetăţeanului. Nu pot să asist nepăsător la ignorarea lui”, a transmis Florin Mitroi, joi, printr-un comunicat de presă citat de News.ro.

El a precizat că a candidat pentru această funcţie „având convingerea că este cea mai bună direcţie pentru a putea dezvolta judeţul, dar, din păcate, din această poziţie, nu pot să fac mai multe pentru cetăţeni, nici să schimb modul în care este văzută administraţia”.

Mitroi a menţionat că şi-a dat seama că are două opţiuni: „Să continui să ocup această funcţie până la finalul mandatului, însă să dezamăgesc cetăţenii, pentru că nu pot realiza în aceste condiţii ce mi-am propus şi ce este necesar, fiind limitat, îngrădit, presat în mod constant sau să renunţ la această funcţie, din respect pentru voi şi pentru mine, pentru a putea realiza ce mi-am propus, însă pe altă cale, pentru că demnitatea personală şi dezvoltarea judeţului sunt mai importante decât ocuparea unei funcţii”.

Florin Mitroi a mai afirmat că este vorba de o retragere voluntară din această funcţie.

„Este o retragere voluntară, asumată. Sper să o vedeţi ca pe o decizie onorabilă, şi nu o slăbiciune. Consider că am luat decizii corecte, chiar dacă unele au deranjat. Am anulat contracte nedrepte, am deschis uşi spre transparenţă. Puneţi faptele înaintea vorbelor. Constanţa are nevoie de susţinere, de implicare, de acţiune, de-adevărat. Dar nu de la un singur om, ci de la toţi. Le mulţumesc tuturor celor care m-au sprijinit, cetăţenilor care au crezut în mine, colegilor oneşti, echipei care mi-a susţinut activitatea şi presei. Sper la un Consiliu Judeţean stabil, o echipă pregătită şi proiecte care vor continua, indiferent de nume. Mă plec în faţa cetăţenilor acestui judeţ şi sper ca următorul preşedinte să îi iubească la fel de mult ca mine.

Vă mulţumesc din suflet pentru tot ce am construit împreună până acum!”, a transmis Florin Mitroi.

Florin Mitroi a fost ales preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, în 2024, din partea PNL. Anterior, el fusese primar al comunei Valu lui Traian.

Editor : Ș.R.