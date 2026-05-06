Exclusiv Gabriel Zetea: PNL are orgoliul rănit. Nicușor Dan trebuie să le explice că sacrifică interesul țării în favoarea interesului propriu

Nicușor Dan ar trebui „să găsească o soluție”

Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD și președintele Consiliului Județean Maramureș, a declarat miercuri, în direct la Digi24, că PNL are „orgoliul rănit” pentru că „marele lor comandant, Bolojan, a fost dat jos”. El a mai susținut că președintele Nicușor Dan ar trebui să le explice liberalilor că dacă pun în balanță interesul electoral și viitorul politic al partidului, „sacrifică interesul țării și viitorul pro-european al României în favoarea interesului propriu”.

Întrebat dacă se aștepta ca la votul din ședinta conducerii PNL de marți să se reitereze decizia de a nu se întoarce la masa negocierilor, chiar și după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată, Zetea a spus: 

„Cu siguranță este un lucru absolut normal, ce au făcut cei de la Partidul Național Liberal. Au anunțat acest lucru dinainte. Ar fi fost o mare surpriză dacă s-ar fi sucit pe ultima sută de metri. Suceala în Partidul Național Liberal este caracteristică, că au făcut asta în ultimii ani de zile, (...) iar acest lucru îl vedem desfășurându-se în toată splentoarea sa”, a declarat el.

Întrebat dacă crede că va exista o nouă răzgândire în PNL, acesta a punctat că „asta este deja misiunea pe care o are președintele României, Nicușor Dan, să încerce să pună la masă partidele pro-europene și să găsească o soluție să guverneze această țară”.

„Partidul Național Liberal are în acest moment orgoliul rănit, e și normal. Până la urmă este o reacție firească, umană. Marele lor comandant, Bolojan, a fost dat jos cu cel mai mare vot dat împotriva unui premier în funcție din istoria României”, a spus vicepreședintele PSD. 

El a mai afirmat că Nicușor Dan ar trebui „să găsească o soluție să le explice Partidului Național următorul lucru: că dacă ei pun astăzi în balanță rezultatul electoral potențial viitor al Partidului Național Liberal din 2028-2030 la alegerile prezidențiale, că ei asta fac, zic nu, domnule, noi stăm în opoziție ca să avem ce să criticăm, nu ne băgăm la guvernarea țării acum, să conducă alții, sacrifică interesul țării și un viitor pro-european al României în favoarea interesului propriu”. 

Întrebat dacă PSD s-ar simți vinovat de generarea acestei crize politice, în cazul în care PNL și USR își mențin decizia și nu se întorc la masa negocierilor cu PSD și ajunge România într-un real impas întins pe mai multe luni, Zetea a spus: 

„Am ales să intrăm la guvernare alături de Partidul Național Liberal și să sacrificăm scorul ăla de 40% pe care l-am fi putut face în 2024 pentru o guvernare de 2 ani de zile alături de Partidul Național Liberal. Deci, am sacrificat interesul propriu al PSD pentru interesul țării, acela de a avea un guvern. Partidul Național Liberal are de făcut în acest moment exact această alegere.

Interesul țării de a da o majoritate în Parlament pentru un guvern fără Bolojan, dar un guvern pro-european care să gestioneze accesarea de fonduri europene sau interesul mai important al domnului Bolojan, acela de a candida data viitoare la alegerile prezidențiale împotriva lui Nicușor Dan, că asta pare în acest moment că face Partidul Național Liberal. Îl propulsează pe domnul Ilie Bolojan ca potențial adversar al lui Nicușor Dan”.

Vicepreședinte PSD a mai spus că nu ar lua în calcul varianta unui guvern minoritar pro-european, de stânga, format din PSD, UDMR, minoritățile naționale, cu sprijinul dreptei în Parlament:

„Nu există posibilitate de guvern minoritar. Un guvern este votat sau nu este votat, are majoritate sau nu are majoritate”, a precizat el. 

