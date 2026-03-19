Președintele AUR, George Simion, l-a atacat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, în discursul său de la dezbaterea legii bugetului pentru anului 2026, din plenul Parlamentului. Simion l-a comparat pe liderul social-democrat cu un fals Robin Hood care de fapt este „Grindeanu Baba și cei 40 de hoți”. „Pentru că voi, astăzi, care pretindeți că nu tăiați de la copii, tocmai acceptați încă o dată,cum ați acceptat și în luna iunie să nu tăiați și CASS-ul de la mame”, le-a reproșat reprezentantul AUR social-democraților.

„Am vaga impresie că am asistat iarăși la un episod de amnezie din asta colectivă din partea domnului Grindeanu, că nu mai știe dacă este în opoziție sau la putere și pretinde că este cumva Robin Hood care ia de la miliardarii României, cei cu mașini de epocă. Domnul Grindeanu, nu știu dacă aveți ceasul la mână sau l-ați băgat în buzunar! Domnul Grindeanu, nu știu dacă miliardarii României cu mașini de epoca sunt miliardarii aia răi și miliardarii României care vă plimbau cu avioanele la Monte Carlo sunt ăia-buni! - Robin Hood care ia de la bogați și dă la săraci, de fapt, în realitatea din România, este reprezentat de Grindeanu Baba și cei 40 de hoți. Pentru că voi, astăzi, care pretindeți că nu tăiați de la copii, tocmai acceptați încă o dată,cum ați acceptat și în luna iunie să tăiați și CASS-ul de la mame.

Și dumneavoastră, domnul Grindeanu, acceptați ca bursele de merit care se cuvin elevilor și studenților, tăiate în mod nedrept de domnul Bolojan, care ne vorbește despre responsabilitate, să meargă, de exemplu, la colegul dumneavoastră de la Timișoara, Fredi Simonis, care își face un stadion nou de 140 de milioane de euro, și dumneavoastră sunteți la Timiș, când mințiți părinții și bunicii noștri că n-aveți bani pentru indexarea conform legii a pensiilor. Dacă nici asta nu este o dovadă de ipocrizie, nu-mi dau seama care este”, a spus George Simion.

Plenul celor două camere ale Parlamentului s-a reunit joi seară pentru a dezbate legea bugetului de stat pentru anul 2026. Liderii partidelor de guvernare au ajuns la o formulă de compromis pentru susținerea pachetului social dorit de PSD, în contextul constrângerilor bugetare, a anunțat Ilie Bolojan, după ședința coaliției de la Parlament de joi dimineță. Premierul a explicat că a fost abandonată varianta creșterii deficitului, fiind aleasă reducerea unor cheltuieli, inclusiv amânarea plății unor drepturi câștigate în instanță de magistrați în anii trecuți.

