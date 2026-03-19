Live TV

Blocaj total pe buget. Grindeanu i-a chemat astăzi la discuții în Parlament pe liderii coaliției, Bolojan refuză invitația (Surse)

Data actualizării: Data publicării:
plen camera deputatilor
Foto: Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor Facebook
Din articol
Blocaj pe „pachetul de solidaritate" și schimb de acuzații PSD: „Nu cedăm șantajului!" Avertismente privind efectele întârzierii bugetului USR acuză o „criză artificială" Ce spun UDMR și AUR

Președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu i-a invitat pe liderii coaliției, joi dimineață la ora 10:00 la Parlament, pentru a încerca o deblocare a dezbaterilor privind bugetul de stat pe anul 2026. Cu toate acestea, sunt slabe șanse ca premierului Ilie Bolojan să răspundă acestei invitații, potrivit surselor Digi24.

ACTUALIZARE 09:14 Discuțiile pentru deblocarea bugetului României au continuat și în cursul nopții, însă fără rezultate concrete, potrivit informațiilor apărute până în prezent. Refuzul lui Bolojan la invitația liderului PSD de a veni în Parlament ar putea complica și mai mult situația.

În lipsa unui acord politic, scenariul cel mai probabil este continuarea dezbaterilor în comisii fără o soluție clară, similar cu situația din seara precedentă.

Pe de altă parte, nu este exclus ca liberalii să forțeze un vot în Parlament pe proiectul de buget, punând astfel PSD în situația de a decide dacă susține sau nu bugetul propriului guvern.

Rămâne de văzut dacă întâlnirea de la Parlament va duce la un compromis între liderii politici sau dacă blocajul va continua și în perioada următoare.

Știrea inițială

Inițial, miercuri, Comisiile reunite de buget-finanțe ar fi trebuit să finalizeze discuțiile pe ordonatorii principali de credite și să întocmească rapoartele necesare. Tot în aceeași zi, de la ora 16:00, era programată ședința plenului Parlamentului pentru analiza proiectelor Legii bugetului de stat și Legii bugetului asigurărilor sociale de stat.

Blocaj pe „pachetul de solidaritate” și schimb de acuzații

Discuțiile s-au blocat în jurul prânzului, în urma unui amendament propus de PSD privind „pachetul de solidaritate”. Votul din comisii a generat tensiuni, acuzații reciproce și, în final, suspendarea ședinței.

Social-democrații au acuzat că „PNL, USR şi AUR şi-au dat mâna pentru sărăcirea poporului român”, în timp ce liberalii au susținut că partenerii lor „vor să arunce din nou în aer deficitul, din populism”.

Ședința a fost reluată ulterior, iar amendamentul PSD a fost din nou respins. Schimburile de replici au continuat, iar AUR a anunțat că parlamentarii săi nu vor vota în plen amendamentul privind ajutorul „one-off” („o singură dată” - n.r.) pentru pensionari, inclusiv militari.

În cele din urmă, Comisiile reunite de buget-finanțe au decis suspendarea dezbaterilor fără a stabili un termen clar pentru reluarea acestora.

PSD: „Nu cedăm șantajului!”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj ferm și a susținut continuarea luptei pentru măsurile sociale propuse.

„PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilităţi şi pensionari. Vreau să fiu foarte clar. Nu cedăm şantajului! 3,2 milioane de români au dreptul la pachetul de solidaritate. Iar noi suntem vocea lor cu toate riscurile. Dacă noua majoritate USR - PNL - AUR - POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii şi copiii cu dizabilităţi, atunci le urăm drum bun împreună!”, a subliniat Grindeanu.

Avertismente privind efectele întârzierii bugetului

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a atras atenția asupra consecințelor blocării adoptării bugetului și a afirmat că „discuţiile politice sunt normale, dar blocarea bugetului nu este”.

„Fără buget adoptat la timp, statul începe să funcţioneze cu frâna trasă: apar întârzieri, investiţiile se opresc, administraţiile locale nu mai pot planifica, iar incertitudinea se propagă în toată economia. În final, costurile ajung la oameni: în servicii publice mai slabe şi în lipsa predictibilităţii. În acelaşi timp, riscăm să pierdem ritmul investiţiilor din PNRR şi să transmitem un semnal greşit partenerilor externi şi pieţelor financiare”, a completat Abrudean.

USR acuză o „criză artificială”

La rândul său, liderul USR, Dominic Fritz, a acuzat PSD că provoacă deliberat tensiuni politice:

„Într-un moment în care toţi românii sunt îngrijoraţi de creşterea preţurilor, de războiul din Orientul Mijlociu, PSD alege să genereze o criză artificială. Înţeleg că PSD a încercat să testeze astăzi o nouă majoritate cu AUR. (...) Întrebarea este cât trebuie să aştepte românii până când PSD să accepte că nu există o majoritate în acest Parlament pentru propunerile lor inflaţioniste”.

Ce spun UDMR și AUR

Înainte de blocaj, liderul UDMR, Kelemen Hunor, își exprima optimismul: „Nu pot să estimez, dar va trece, sunt convins de acest lucru”.

Din opoziție, președintele AUR, George Simion, a prezentat poziția formațiunii și a spus că „spre deosebire de partidele iresponsabile care au dus România la o inflaţie de peste 9%, la un deficit bugetar de peste 9% şi nu au venit cu bugetul ţării atunci când trebuia, în 2025, AUR alege să fie responsabil”.

„Punem pe masa ministrului de Finanţe, a tuturor partidelor şi în atenţia opiniei publice o variantă de buget alternativ care asigură respectarea legilor, începând cu pensionarii, cu persoanele cu dizabilităţi, bursele pentru studenţi şi asigură un deficit în parametrii acceptaţi de partenerii noştri internaţionali”, a adăugat Simion.

Conform programului aprobat inițial de Birourile permanente ale celor două Camere, joi ar fi trebuit să fie finalizate dezbaterile, iar plenul Parlamentului să acorde votul pe articole și votul final asupra bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2026. Blocajul politic a dat însă peste cap acest calendar.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Au amenințat cu "al Treilea Război Mondial" și a doua zi au trecut la fapte. "Decizie de o gravitate excepțională"
Digi Sport
Au amenințat cu "al Treilea Război Mondial" și a doua zi au trecut la fapte. "Decizie de o gravitate excepțională"
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Un mort și doi răniți după un atac ucrainean cu drone la Sevastopol
Rezultate LOTO - Joi, 19 martie 2026: La 6/49 sunt în joc peste 1,59 milioane de euro. La Joker, reportul e de 11,55 milioane de euro
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim – Freedom House
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban, ignorat de propria fiică. Declarația făcută de Sunday după divorțul părinților ei: „S-a...
Cancan
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit...
Fanatik.ro
Gheorghe Hagi, antrenor la o forţă a Europei?! A pierdut duelul cu fostul antrenor de la Liverpool: “I-au dat...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Dinamo – Craiova, 1-0 la pauză. Ce a urmat este uluitor, care a fost scorul final
Adevărul
Trump amenință cu distrugerea zăcământului iranian South Pars dacă Teheranul lovește din nou o instalație de...
Playtech
Metoda rapidă prin care afli dacă asigurarea obligatorie a locuinței tale mai este activă
Digi FM
Cine l-a înlocuit pe Mugurel Vrabete la concertul Holograf de la Sala Palatului. Soția și fiica regratului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”. Răspunsul l-a lăsat ”mască”
Pro FM
Un artist celebru dezvăluie că a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer: „Mai am 2-3 ani de trăit, nu...
Film Now
Fiica lui Heath Ledger, într-o apariție rară în public, pe străzile din NYC. Matilda are 20 de ani și nași...
Adevarul
Ucraina a dezvoltat o dronă kamikaze cu o rază de acțiune de 200 km
Newsweek
Blocaj total pe buget. Există riscul ca pensiile și ajutoarele la pensie să nu se plătească în aprilie?
Digi FM
Meseria inedită pe care o îmbrățișează femeile din Ucraina, de la începutul războiului: “Sudează minunat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Teste simple pentru evaluarea forței musculare. Menţinerea ei la vârste înaintate ar putea avea o legătură...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Keith Urban, devastat de zvonurile potrivit cărora Nicole Kidman ar avea o nouă relație: „Urăște că s-au...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit