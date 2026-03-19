Președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu i-a invitat pe liderii coaliției, joi dimineață la ora 10:00 la Parlament, pentru a încerca o deblocare a dezbaterilor privind bugetul de stat pe anul 2026. Cu toate acestea, sunt slabe șanse ca premierului Ilie Bolojan să răspundă acestei invitații, potrivit surselor Digi24.

ACTUALIZARE 09:14 Discuțiile pentru deblocarea bugetului României au continuat și în cursul nopții, însă fără rezultate concrete, potrivit informațiilor apărute până în prezent. Refuzul lui Bolojan la invitația liderului PSD de a veni în Parlament ar putea complica și mai mult situația.

În lipsa unui acord politic, scenariul cel mai probabil este continuarea dezbaterilor în comisii fără o soluție clară, similar cu situația din seara precedentă.

Pe de altă parte, nu este exclus ca liberalii să forțeze un vot în Parlament pe proiectul de buget, punând astfel PSD în situația de a decide dacă susține sau nu bugetul propriului guvern.

Rămâne de văzut dacă întâlnirea de la Parlament va duce la un compromis între liderii politici sau dacă blocajul va continua și în perioada următoare.

Știrea inițială

Inițial, miercuri, Comisiile reunite de buget-finanțe ar fi trebuit să finalizeze discuțiile pe ordonatorii principali de credite și să întocmească rapoartele necesare. Tot în aceeași zi, de la ora 16:00, era programată ședința plenului Parlamentului pentru analiza proiectelor Legii bugetului de stat și Legii bugetului asigurărilor sociale de stat.

Blocaj pe „pachetul de solidaritate” și schimb de acuzații

Discuțiile s-au blocat în jurul prânzului, în urma unui amendament propus de PSD privind „pachetul de solidaritate”. Votul din comisii a generat tensiuni, acuzații reciproce și, în final, suspendarea ședinței.

Social-democrații au acuzat că „PNL, USR şi AUR şi-au dat mâna pentru sărăcirea poporului român”, în timp ce liberalii au susținut că partenerii lor „vor să arunce din nou în aer deficitul, din populism”.

Ședința a fost reluată ulterior, iar amendamentul PSD a fost din nou respins. Schimburile de replici au continuat, iar AUR a anunțat că parlamentarii săi nu vor vota în plen amendamentul privind ajutorul „one-off” („o singură dată” - n.r.) pentru pensionari, inclusiv militari.

În cele din urmă, Comisiile reunite de buget-finanțe au decis suspendarea dezbaterilor fără a stabili un termen clar pentru reluarea acestora.

PSD: „Nu cedăm șantajului!”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj ferm și a susținut continuarea luptei pentru măsurile sociale propuse.

„PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilităţi şi pensionari. Vreau să fiu foarte clar. Nu cedăm şantajului! 3,2 milioane de români au dreptul la pachetul de solidaritate. Iar noi suntem vocea lor cu toate riscurile. Dacă noua majoritate USR - PNL - AUR - POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii şi copiii cu dizabilităţi, atunci le urăm drum bun împreună!”, a subliniat Grindeanu.

Avertismente privind efectele întârzierii bugetului

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a atras atenția asupra consecințelor blocării adoptării bugetului și a afirmat că „discuţiile politice sunt normale, dar blocarea bugetului nu este”.

„Fără buget adoptat la timp, statul începe să funcţioneze cu frâna trasă: apar întârzieri, investiţiile se opresc, administraţiile locale nu mai pot planifica, iar incertitudinea se propagă în toată economia. În final, costurile ajung la oameni: în servicii publice mai slabe şi în lipsa predictibilităţii. În acelaşi timp, riscăm să pierdem ritmul investiţiilor din PNRR şi să transmitem un semnal greşit partenerilor externi şi pieţelor financiare”, a completat Abrudean.

USR acuză o „criză artificială”

La rândul său, liderul USR, Dominic Fritz, a acuzat PSD că provoacă deliberat tensiuni politice:

„Într-un moment în care toţi românii sunt îngrijoraţi de creşterea preţurilor, de războiul din Orientul Mijlociu, PSD alege să genereze o criză artificială. Înţeleg că PSD a încercat să testeze astăzi o nouă majoritate cu AUR. (...) Întrebarea este cât trebuie să aştepte românii până când PSD să accepte că nu există o majoritate în acest Parlament pentru propunerile lor inflaţioniste”.

Ce spun UDMR și AUR

Înainte de blocaj, liderul UDMR, Kelemen Hunor, își exprima optimismul: „Nu pot să estimez, dar va trece, sunt convins de acest lucru”.

Din opoziție, președintele AUR, George Simion, a prezentat poziția formațiunii și a spus că „spre deosebire de partidele iresponsabile care au dus România la o inflaţie de peste 9%, la un deficit bugetar de peste 9% şi nu au venit cu bugetul ţării atunci când trebuia, în 2025, AUR alege să fie responsabil”.

„Punem pe masa ministrului de Finanţe, a tuturor partidelor şi în atenţia opiniei publice o variantă de buget alternativ care asigură respectarea legilor, începând cu pensionarii, cu persoanele cu dizabilităţi, bursele pentru studenţi şi asigură un deficit în parametrii acceptaţi de partenerii noştri internaţionali”, a adăugat Simion.

Conform programului aprobat inițial de Birourile permanente ale celor două Camere, joi ar fi trebuit să fie finalizate dezbaterile, iar plenul Parlamentului să acorde votul pe articole și votul final asupra bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2026. Blocajul politic a dat însă peste cap acest calendar.

