George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că încalcă Constituția: „Se întâlneşte în secret cu preşedinţii partidelor pe care le preferă el”

Liderul AUR, George Simion, susține că președintele Nicuşor Dan încalcă articolul 103 din Constituţie prin organizarea unor întâlniri „în secret” cu lideri politici pentru formarea „propriului Guvern”, precizând că AUR îşi doreşte să fie implicat în formarea unui nou Cabinet. Șeful statului a anunțat marți, după moțiunea de cenzură, că va începe „negocieri informale” cu „partidele pro-occidentale” din Parlament.

„Nicuşor Dan încalcă articolul 103 din Constituţie. Nu vom lăsa votul vostru să fie călcat în picioare. Dragi români, chiar în aceste clipe în care vorbim, Nicuşor Dan se întâlneşte în secret cu preşedinţii partidelor pe care le preferă el. Total, în dispreţul Constituţiei. Voi, prin vot, ne-aţi desemnat pe 1 decembrie 2024 al doilea partid al ţării. Este normal şi ne dorim să fim implicaţi în formarea viitorului guvern. Acest lucru, de facto, nu se întâmplă. Nicuşor Dan încalcă Constituţia şi îşi formează propria majoritate şi propriul guvern”, a transmis George Simion miercuri, într-un mesaj video pe Facebook.

Potrivit liderului AUR, Nicuşor Dan „este autorul acestei crize politice constituţionale”.

„Nu este corect ce se întâmplă, nu este corect cum voi sunteţi ignoraţi. Vă vom ţine la curent, minut de minut, cu evoluţia acestei crize care afectează fiecare român. Ei se agaţă de putere, la fel cum au făcut anulând alegerile prezidenţiale”, a adăugat Simion.

Art 103, alin (1) din Constituţie prevede: „Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament”.

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți, după adoptarea moțiunii de cenzură, că va începe consultările informale cu partidele pro-Occidentale pentru a forma un nou Guvern.

„Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale, și, când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. Și o să le am, evident, în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern”, a declarat Nicușor Dan.

