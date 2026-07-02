Kelemen Hunor: George Simion și partidul său aparent antisistem cresc fără să facă nimic: „Stă, se uită la meci, bea o bere...”

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat că liderul AUR speculează orice greşeală a partidelor fostei coaliţii, remarcând că AUR creşte în sondaje fără să facă nimic. George Simion „stă, se uită la meci, mai mănâncă popcorn, mai bea o bere şi creşte”, a comentat Kelemen Hunor, care spune că în această perioadă de criză AUR nu a avut nici oferte și nici soluţii.

„În ultimele zile, oriunde m-am dus, prima sau, dacă nu prima, a doua întrebare a fost: „Când vom avea Guvern?”. Oamenii s-au săturat de circ, s-au săturat de această situaţie incertă, de această nesiguranţă şi aşteaptă un guvern. Doar asta spun: „Rezolvaţi într-un fel. Dacă nu reuşiţi să rezolvaţi, atunci problema e la voi, nu e la noi. Cei care îşi pierd răbdarea nu devin aurişti, nu se asociază cu ideologia, cu valorile, cu principiile partidului AUR, dar spun doar că ei n-au fost la guvernare. Hai să vină ei!”, a declarat la HotNews liderul UDMR, conform News.ro.

El a apreciat că trebuie găsită o soluţie în iulie.

„Pentru că acum lumea se mai uită la Campionatul Mondial de Fotbal, oamenii mai pleacă în concedii, oamenii poate că mai uită de politică. Dar mâine-poimâine se termină Campionatul Mondial. Oamenii se întorc din concedii şi se întorc spre politică şi spun: „Dar n-aţi rezolvat nimic. Ce aţi făcut? Nu avem guvern. Şi fără un guvern cu atribuţii depline, vedem blocaje peste tot”, a argumentat Kelemen Hunor.

El a comentat postarea făcută pe Facebook de George Simion, în care o imagine a sa în timp ce admitea că învestirea unui Guvern fără AUR nu este posibilă era însoţită de mesajul „Vedeţi cum s-au încurcat?”.

„E normal să speculeze George Simion orice greşeală a noastră. E în opoziţie, acum ar fi culmea să nu speculeze el greşelile din coaliţie. Şi el de fapt stă, se uită la meci, mai mănâncă popcorn, mai bea o bere şi creşte. Nu trebuie să facă nimic. În această perioadă ei n-au avut ofertă, n-au avut soluţii, dar, din această cauză a nemulţumirii oamenilor, a lipsei de încredere, creşte un partid care aparent este antisistem, dar, de fapt, nu e, ştim cu toţii”, a declarat Kelemen Hunor.

Editor : S.S.