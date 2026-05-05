Cabinetul Bolojan dă astăzi testul în Parlament. Moțiunea de cenzură depinde de doar câteva voturi. Cine poate înclina balanța

Soarta lui Ilie Bolojan la vârful Guvernului se joacă la limită și va fi decisă astăzi. Deja mai mulți parlamentari care au susținut inițial moțiunea de cenzură, pe ultima sută de metri s-au dezis de ea. Chiar și asa, liberalii mai au nevoie de voturi, motiv pentru care au negociat cu fiecare parlamentar în parte. Nici PSD nu a stat pe margine și a făcut demersuri ca să încline balanța în favoarea sa. Altfel, scaunul lui Sorin Grindeanu se va clătina.

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, în care va fi dezbătută și votată moțiunea de cenzură, începe la ora 11:00. Votul va fi secret, cu bile.

Semnatarii moțiunii (aleșii PSD și cei de la AUR) îl acuză pe Ilie Bolojan pentru „distrugerea economiei, sărăcirea populației și vânzarea frauduloasă a averii statului”. Laitmotivul moțiunii este, după cum au arătat-o și atacurile recente din spațiul public, „vânzarea companiilor de stat”.

Aceștia îi mai reproșeasă premierului creșterea TVA, eliminarea facilităților pentru mai multe categorii de angajați, dar și nivelul la care a ajuns inflația (textul moțiunii poate fi consultat AICI).

Cine s-a răzgândit și nu mai votează

Demersul a fost semnat de 254 de parlamentari, de la PSD, AUR, POT, PACE și neafiliați, însă a mai pierdut din sprijin pe parcurs.

Primii care au anunțat că nu vor vota moțiunea de cenzură, deși au semnat pentru depunere, au fost parlamentarii aleși pe listele POT, dar care s-au rupt de formațiune și au pus bazele partidului UNIT. Aceștia au transmis că inițiatorii nu au reușit să le explice care este planul în cazul în care Guvernul pică.

„Nu girăm jocurile PSD–AUR. Nu votăm o moțiune fără soluții!”, a scris deputatul Andrei Csillag, plecat din POT, pe Facebook. Alături de el, alți cinci aleși ai noului partid spun că nu vot vota moțiunea.

O decizie similară a luat și senatorul PACE Liviu Fodoca. „Nu sunt și nu voi fi niciodată instrumentul politic al PSD și nu voi susține, prin vot încercările de salvare politică ale unui sistem corupt care a distrus România”, a scris Fodoca, duminică seară, pe pagina sa de Facebook.

Cum arată calculele în Parlament

Pentru a debarca Guvernul Bolojan, moțiunea de cenzură ar trebui să fie votată de cel puțin 233 de senatori și deputați. În acest moment, nicio majoritate nu este conturată clar:

PSD și AUR nu adună voturile necesare

PSD - 130 senatori și deputați

AUR - 90 senatori și deputați

Împreună: 220

Astfel, PSD și AUR trebuie să mai adune cel puțin 13 voturi, iar un rol important îl vor juca partidele mici din Opoziție, adică S.O.S, care mai are 15 parlamentari la Camera Deputaților, grupul PACE de la Senat care are încă 12 aleși, parlamentarii neafiliați și o parte a aleșilor POT.

Reamintim, însă, că Diana Șoșoacă a transmis recent că S.O.S nu va vota moțiunea, iar o parte dintre aleșii POT s-au poziționat și ei împotriva demersului.

Nici PNL-USR-UDMR nu au majoritate

Negocieri cu formațiunile Opoziției se poartă și dinspre tabăra celor care susțin cabinetul Bolojan, având în vedere că nici PNL, USR și UDMR împreună nu adună voturile necesare pentru a forma o majoritate.

PNL - 74 senatori și deputați

USR - 59 senatori și deputați

UDMR - 31 senatori și deputați

Împreună: 164 de voturi

Citește și:

VIDEO Fenechiu: „Nu se pune problema ca PNL să trădeze mâine”. Liberalul spune că ar fi „sinucidere politică” să nu îl susțină pe Bolojan

Grupul minorităților, împărțit în privința votului

Un rol decisiv vor avea și parlamentarii minorităților naționale. Conducerea grupului nu a impus o direcție privind moțiunea de cenzură și votul va fi „la liber”, au declarat surse politice pentru Digi24.ro. Decizia vine în contextul în care părerile în interiorul grupului sunt împărțite: unii îl susțin pe Ilie Bolojan, alții nu. Astfel, cele 17 voturi pe care minoritățile le au la dispoziție ar putea merge atât către demersul PSD-AUR, cât și către Ilie Bolojan.

Strategia „prezent, nu votez”

Reprezentanții USR și UDMR au anunțat că aleșii celor două partide vor fi prezenți în sala de plen, la moțiunea de cenzură, însă nu vor vota. Se asigură, astfel, că niciun parlamentar nu votează în favoarea moțiunii, având în vedere că votul va fi secret.

O strategie similară a fost discutată și la PNL, însă partidul a decis ulterior că liberalii vor părăsi sala după dezbateri.

Citește și:

PNL a stabilit strategia pentru votul moțiunii de cenzură. Ce vor face parlamentarii liberali (surse)

Editor : A.G.