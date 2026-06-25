Gigi Becali critică ultimele două desemnări ale președintelui pentru funcția de premier. Deputatul susține că Eugen Tomac și Adrian Veștea nu aveau „alură” și nici „harismă”. În paralel, acesta îl laudă pe Nicușor Dan.

„Eu am votat și pe Veștea, că am promis lui Nicușor Dan. Dar ce să faci și cu Veștea? Nu avea nici măcar....într-un fel e bine că nu a trecut. Mai suferim noi economic puțin. Păi nu avea alură, n-avea hartă (sic!) de prim-ministru. Se ducea și se uita pe acolo... ne făceam de râs. Ăla Tomac și el e băiat bun, super băiat bun, dar ne făceam iar de râs.

Nicușor nu e el așa. Are harismă. Mai face cu mâinile așa... Nu e vreun mare bărbat, dar are el așa... a început să-ți placă de el. Mai face cu mâinile așa...are o anumită harismă. Tomac și Veștea nu au nicio harismă. Nicușor mai doarme, dar are harismă”, le-a spus reporterilor George Becali.

După ce a discutat singur cu președintele României la primele negocieri cu partidele organizate la Cotroceni, deputatul Gigi Becali susține că UDMR ar urma să voteze un guvern condus de Sorin Grindeanu. Asta ar fi aflat de la o discuție pe care ar fi avut-o cu Kelemen Hunor.

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Editor : A.C.