Gorghiu: Agenția pentru Egalitate de Șanse ar putea fi comasată într-o perioadă în care violența domestică e mai gravă ca niciodată

Data publicării:
violenta domestica bataie barbat femeie_shutterstock_261573011
Foto: Shutterstock

Deputatul PNL Alina Gorghiu cere Ministerului Muncii reanalizarea propunerii de a comasa Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse (ANES) cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP). Ea afirmă, într-un comunicat transmis marți, că decizia „nu ar fi oportună”, ANE fiind „esențială”. ANES este singura autoritate de stat care coordonează politicile publice și cadrul legal în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice. 

„Am aflat despre propunerea avansată de Ministerul Muncii privind comasarea Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse (ANES) cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP). 

Înțeleg nevoia de eficientizare și consolidare instituțională, dar vă cer respectuos să reanalizați această propunere, întrucât o astfel de decizie nu ar fi oportună. 

De ce cred că ANES este esențială. 

ANES nu este doar o agenție administrativă. Este singura autoritate de stat care coordonează politicile publice și cadrul legal în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice. Este o instituție cu mandat unic și specializat, de importanță strategică. 

În primele opt luni din 2025, 40 de femei au fost ucise cu cruzime de actuali sau foști parteneri, iar în fiecare an, peste 60.000 de femei apelează la stat pentru sprijin. În acest context dramatic, așteptările publicului față de Guvern sunt enorme și justificate. Orice diminuare a atribuțiilor ANES ar însemna pierderea iremediabilă a progreselor realizate, slăbirea capacității de intervenție și pierderea încrederii victimelor. 

Care sunt riscurile comasării 

  1. Aderarea la OECD în pericol – România și-a asumat Recomandările OECD privind egalitatea de gen în viața publică și în muncă. O comasare a ANES ar compromite aceste angajamente.
  2. Încălcarea angajamentelor internaționale – România a ratificat convenții și directive esențiale:
  • Convenția ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor (CEDAW);
  • Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței domestice (Convenția de la Istanbul);
  • Cadrul strategic UE pentru egalitate de gen 2020–2025;
  • Agenda ONU 2030, Platforma de la Beijing, Rezoluția 1325/2000 a Consiliului de Securitate al ONU.

O comasare ar transmite un semnal că România își slăbește mecanismele exact în domeniul unde are obligații clare. 

  1. Fonduri europene puse în pericol – ANES este beneficiar direct al proiectelor finanțate prin PNRR și programele operaționale. Prin rolul său, ANES asigură îndeplinirea uneia dintre condițiile favorizante esențiale pentru accesarea acestor fonduri. O comasare ar putea genera întârzieri, blocaje sau chiar pierderea finanțărilor.

Rolurile unice pe care ANES le are 

  • Coordonează Strategia Națională 2022–2027 pentru Egalitate de Șanse și Combaterea Violenței Domestice, cu planuri de acțiune, indicatori și rapoarte anuale.
  • Administrează linia telefonică națională 0800.500.333, disponibilă 24/7, pentru victimele violenței domestice, discriminării și traficului de persoane (aproximativ 10.000 apeluri anual).
  • Elaborează standarde de calitate și cost pentru serviciile sociale și emite licențele de funcționare pentru acestea.

De ce vă rog să păstrați ANES distinctă 

Dacă nu se reduc posturi, eficientizarea se poate realiza prin cooperare și parteneriate, nu prin comasare. 

Misiunea ANES – egalitatea de șanse și combaterea violenței domestice – are specificitate proprie și necesită vizibilitate instituțională separată. 

Lipsa unei coordonări clare și a unei viziuni strategice ar însemna slăbirea mecanismelor de prevenire și intervenție, cu impact direct asupra siguranței și vieții femeilor din România. 

Comisia Europeană a validat deja rolul ANES ca instituție coordonatoare a Strategiei Naționale 2022–2027. O absorbție ar transmite Bruxelles-ului un semnal negativ: că România reduce capacitatea instituțională exact în domeniul unde ar trebui să o consolideze”, arată Gorghiu.  

Deputatul precizează că „într-o perioadă în care fenomenul violenței domestice este mai grav ca niciodată, mesajul nu trebuie să fie de «diluare» a instituțiilor, ci de consolidare a lor”. 

„Femeile din România, victimele violenței și toți cei care cred în egalitate și demnitate au nevoie de o instituție puternică, vizibilă și independentă, nu de una absorbită într-un mecanism mai larg și mai birocratic”, conchide aceasta. 

