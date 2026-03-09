Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut luni premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la Ministerul Afacerilor Externe pentru a verifica situația legată de repatrierea din Dubai a fiicei lui Victor Ponta. Totodată, Grindeanu a solicitat audieri în Comisia de politică externă a Camerei Deputaților, la care să participe atât ministrul de Externe Oana Țoiu, cât și consulul României în Dubai, Viorel-Riceard Badea. Liderul social-democrat afirmă că situația este „regretabilă” și că autoritățile trebuie să ofere explicații clare. „Cu Țoiu lucrurile nu pot rămâne așa. Sunt revoltat de ceea ce s-a întâmplat în cazul fiicei lui Ponta”, a spus Grindeanu.

„E regretabilă situația în care a fost pus un copil”

„Dați-mi voie să vă spun că e regretabilă situația în care a fost pus un copil, indiferent cum se numește acel copil. Sunt tată și nu doresc niciunui părinte să stea cu sufletul la gură din teamă pentru siguranța copilului său. Totodată, vă spun cu toată fermitatea că sunt revoltat de ceea ce s-a întâmplat”, a afirmat Grindeanu, întrebat fiind despre scandalul dintre Victor Ponta și Oana Țoiu.

El a explicat că PSD a evitat să politizeze cazul, la cererea mamei copilului: „Eu în aceste zile am ținut legătura cu părinții Irinei, am evitat să intru și eu și am rugat să nu intrăm printr-o poziție oficială, noi, PSD-ul, în această dezbatere, tocmai fiindcă n-am dorit să politizăm. Aici nu e vorba de politică, aici e vorba de un copil, indiferent cum se numește acel copil.”

Totuși, în urma informațiilor recente apărute în presă, Grindeanu consideră că „lucrurile nu mai pot să rămână așa”:

„Chiar dacă mi-am dorit să ținem departe PSD-ul sau politica să fie departe de acest subiect și a fost dorința în primul rând a mamei, a Dacianei, să nu se politizeze acest subiect și am respectat-o, urmarea informațiilor apărute în media, lucrurile nu mai pot să rămână așa. În mod evident, eu aștept răspunsuri de la prim-ministru, de la Ilia Bolojan.”

„Îl rog pe domnul Ilie Bolojan, care conduce echipa guvernamentală și are toate pârghiile necesare pentru clarificarea situației, să trimită de urgență Corpul de Control al primului ministru la Ministerul Afacerilor Externe, să verifice informațiile, parte dintre ele prezentate aseară, să vadă situația reală și să o prezinte de urgență românilor. De asemenea, în Parlament am să-i rog pe colegii mei din Comisia de politică externă să-i cheme la audieri pe atât pe doamna ministru Oana Țoiu, cât și pe consulul nostru în Dubai, domnul Badea.”

Grindeanu a adăugat că politica nu trebuie să intervină atunci când este vorba despre siguranța unui copil, insistând pe responsabilitatea autorităților de a clarifica incidentul.

Opoziția cere comisie parlamentară pentru anchetarea lui Țoiu

Senatorul Ninel Peia, din grupul PACE - Întâi România, spune că va solicita conducerii Senatului înființarea unei comisii de anchetă privind repatrierea fiicei lui Victor Ponta și felul în care a răspuns ministra de Externe Oana Țoiu. Pentru a înregistra demersul, acesta are nevoie de semnături de la o treime din numărul total al senatorilor, adică 44. AUR anunță că susține demersul.

Ponta a acuzat că fiica sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară

Fiica lui Victor Ponta, aflată în Oman, nu ar fi fost lăsată să urce în avionul care repatria cetățeni români din Dubai. Fostul premier susține că decizia a fost luată de ministra Afacerilor Externe, care ar fi considerat că prezența fetei la bord ar putea reprezenta o „vulnerabilitate pentru cursă”. La conferința de presă de joi, Oana Țoiu a explicat că „nu sunt luate decizii individuale privind apartenența politică a părinților unui copil” și că prioritățile pentru repatrierea copiilor au fost stabilite pe criterii obiective, deși există „părinți care cer excepții în ordinea în care sunt stabilite aceste priorități”.







