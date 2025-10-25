Live TV

Daniel Băluță e favorit să fie candidatul PSD la București și pleacă cu prima șansă, anunță Sorin Grindeanu

daniel baluta
Daniel Băluță. FOTO: Inquam Photos / George Călin

Președintele PSD susține că actualul primar al Sectorului 4 este favoritului partidului pentru a intra în cursa electorală pentru Primăria Generală. Sorin Grindeanu susține că sondajele îl clasează pe Daniel Băluță cu prima șansă pentru a câștiga scrutinul.

„Luni vom avea întâlnire cu restul cu organizației (nr: organizația PSD București), cu Gabi Firea și cu primairi de sector. Da, în acest moment, pe sondajele pe care le avem, Daniel e favorit să fie candidatul PSD la București și pleacă cu prima șansă”, a declarat Sorin Grindeanu.

Declarația președintelui interimar al PSD vine în contextul în care Gabriela Firea a anunțat că nu dorește să intra în cursa pentru Primăria Capitalei și va rămâne europarlamentar până la finalizarea mandatului.

„Acelea au fost motivele pe care mi le-a spus și mie. Eu sunt bucuros că de data asta pare că toată lumea trage la aceeași căruță. Și la Buzău și la București PSD se bate în a câștiga. Aici (nr: la Buzău) e cu mai puține emoții, la București .... ”, a adăugat președintele PSD.

Gabriela Firea susține că nu va candida la alegerile din Capitală și a lansat un atac la fostul șef al social-democraților, Marcel Ciolacu, amintind că anul trecut a fost „candidatul deocamdată” al PSD pentru București.

„Ori de câte ori am început un proiect - privat sau public, l-am dus până la capăt, oricât de greu mi-a fost sau câte provocări au apărut pe parcurs. Merg pe aceeași linie şi acum: doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar, obținut în urma votului și încrederii românilor, chiar dacă pentru o mamă cu doi copii școlari naveta la Strasbourg şi Bruxelles nu este simplă. Dar, învățăm în fiecare zi să ne descurcăm în această situație. Ca fiecare dintre dumneavoastră, cu serviciu și copii. Mă preocupă şi vreau să-mi aduc contribuția la proiectele europene care vizează o viață mai bună pentru România, pentru copii, familii, femei, tineri, seniori, fermieri, antreprenori etc”, a transmis Firea, într-un mesaj pe Facebook.

Aceasta a punctat că îi va oferi susținere totală colegului de partid care își va depune candidata: „Voi acorda susținere totală colegului meu social-democrat care își va depune candidatura. Nu am trădat şi nu voi trăda, cum au procedat unii colegi de-ai noștri, inventând tot felul de pretexte. Ca președintă PSD București, am depus şi voi depune în continuare eforturi pentru ca niciodată candidatul nostru să nu fie în postura în care am fost eu anul trecut: candidatul „deocamdată”, apoi lansată în cursă ca variantă de a salva imaginea partidului şi lista de consilieri generali, fără vreun fel de sprijin logistic şi politic”.

 

