Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această lege, ci şi cei asupra cărora se aplică

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, în legătură cu proiectul privind pensiile speciale, că nu doar coaliţia trebuie să îşi dorească această lege, ci şi cei asupra cărora va fi aplicată. El a amintit că CSM are un termen limită de 30 de zile în care poate aviza acel proiect, caz în care va fi depăşit termenul de 28 noiembrie, care este jalon în PNRR.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, miercuri, la stirileprotv.ro, care este situaţia în coaliţie pentru rezolvarea chestiunii privind pensiile magistraţilor.

„Soluţiile pot fi mai multe, dar aici deja intrăm într-o zonă în care nu doar coaliţia trebuie să-şi dorească această lege, ci şi chiar cei asupra cărora se aplică, fiindcă avem acel termen limită de 28 noiembrie, până la care trebuie să avem o lege, şi avem un termen în care CSM-ul poate să răspundă, să dea un aviz la un eventual proiect de lege. Asta se ştia de la bun început, evident. Tocmai de aceea am spus, în urmă cu trei săptămâni, dacă vă aduceţi aminte, că ar fi trebuit să facem acest proiect mult mai repede. De trei săptămâni se stă, din păcate. Şi am ajuns în situaţia în care să nu depindă această reglementare doar de coaliţie, de Parlament sau de Guvern”, a afirmat preşedintele PSD, potrivit News.ro.

El a precizat că avizul CSM poate veni chiar în 30 de zile.

„Având în vedere că e obligatoriu să ai un aviz de la CSM, care poate să-ţi vină în 30 de zile, dacă calculăm 30 de zile, trecem de 28 noiembrie. Asta am vrut eu să evit, acum trei săptămâni, când am propus formarea unui grup de lucru să venim rapid cu o lege şi ca 21 de zile în care s-a stat efectiv să fie folosite şi să nu ajungă coaliţia, Guvernul la mâna sau să depindă inclusiv de CSM, ci să vină cu o propunere unde CSM-ul poate să spună da sau nu prin avizul respectiv, dar să existe un aviz”, a transmis Sorin Grindeanu.

El a fost întrebat dacă Guvernul este în acest moment la mâna CSM.

„Evident. Hai să facem un calcul. Suntem în 12. Poate să dea aviz CSM-ul, aşa spune legea, în 30 de zile. Deja trecem de 28 noiembrie. Avem în spate 21 de zile sau chiar mai bine de când s-a dat decizia Curţii Constituţionale. Avem vreo 3 săptămâni de când eu am cerut să se facă un proiect de lege ca să folosim acest timp mort. Din păcate, n-am avut consens în coaliţie. Haideţi să vedem acest grup de lucru care e convocat la Cotroceni şi care sper să vină cu o soluţie unde toată lumea să contribuie astfel încât să avem o lege până în 28”, a afirmat preşedintele PSD.

