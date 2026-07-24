Grindeanu: „Nu vom vota niciodată o lege a salarizării care aduce austeritate”. Liderul PSD îl amenință pe Bolojan cu plângere penală

Sorin Grindeanu i-a transmis lui Ilie Bolojan că social-democrații nu vor vota legea salarizării în forma actuală, dacă veniturile medicilor și ale profesorilor scad. Liderul PSD anunță că juriștii partidului vor analiza dacă Guvernul și-a depășit atribuțiile după ultimele ședințe de Guvern și îl amenință pe Bolojan cu o posibilă sesizare penală.

„Îi transmit lui Ilie Bolojan că PSD NU va vota NICIODATĂ o lege a salarizării care aduce austeritate și sărăcește românii, o lege care distruge atât sistemul de sǎnǎtate, cât și pe cel de educație!

Înțeleg că și-a asumat eșecul actualului proiect pe care n-a reușit să-l finalizeze pentru a fi dezbătut săptămâna viitoare, în sesiune extraordinară”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Liderul PSD susține că formațiunea nu va vota legea salarizării dacă plafonează sporturile ordonatorilor de credite la 20%, pentru că „lovește direct în inima sistemului medical” și nici dacă salariile din învățământ scad.

„Nu vom accepta plafonarea sporurilor la 20% pe ordonator de credite, care lovește direct în inima sistemului medical, adică exact pe cei care salvează vieți în cele mai grele condiții.

Nu putem concepe ca un medic specialist din ATI sau Urgențe să piardă între 3.000 și 4.000 de lei pe lună, prin tăierea sporurilor pentru condiții deosebit de periculoase și restrângerea plății gărzilor.

Nu putem permite ca o asistentă medicală, care lucrează în ture de noapte până la epuizare, să piardă între 1.500 și 2.000 de lei la salariu. Nu vom lăsa profesorul debutant, cu studii superioare și modul pedagogic, să fie aruncat în fața elevilor cu un salariu de doar 4.557 de lei net.

Nu putem accepta ca un profesor la final de carieră, cu gradul I și aproape 40 de ani de muncă, să fie plafonat la un maximum de aproximativ 7.100 de lei net”, a mai scris Grindeanu.

Acesta susține că juriștii PSD analizează în acest weekend „dacă deciziile luate în ultimele două ședințe de Guvern exced competențele legale limitate ale Cabinetului demis”.

„Dacă vom constata că Bolojan și echipa sa au încălcat legea, depunem imediat sesizări penale sau în instanțele de contencios-administrativ! Pentru ca am văzut că sunt decizii luate la Palatul Victoria inclusiv pe subiecte importante legate de PNRR, care sunt astfel vulnerabilizate, cer actualului Guvern demis să trimită toate aceste proiecte legate de PNRR la Parlament”, a mai declarat Grindeanu.

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Editor : A.G.