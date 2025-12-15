Live TV

sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos

Sorin Grindeanu a declarat, luni seară la Timișoara, că parlamentarii social-democrați au sancționat „managementul catastrofal” al Dianei Buzoianu la Ministerul Mediului, la moțiunea simplă a AUR împotriva acesteia adoptată de Senat. Liderul PSD a adăugat că l-a anunțat pe Ilie Bolojan, săptămâna trecută, de hotărârea partidului de a vota această moțiune simplă.

„Am anunțat din timp că nu vom vota moțiunea de cenzură. Am spus lucrurile respective. Nu cred că a surprins pe nimeni asta. De asemenea, şi acest lucru noi l-am anunţat din timp. Prin acest moment de astăzi, de fapt noi am marcat managementul catastrofal pe care îl are doamna ministru Buzoianu la Ministerul Mediului și rin asta am sancţionat acest lucru. Eu l-am anunţat pe prim-ministru, săptămâna trecută, de decizia noastră”, a explicat Sorin Grindeanu, într-o declarație făcută luni seară jurnaliștilor din Timișoara.  

El a adăugat că doar pentru că PSD e parte a coaliție nu înseamnă că nu trebuie să amendeze proasta gestiune a Ministerului Mediului.

„Putem să stăm, chiar dacă suntem parte a acestei coaliţii şi doar fiindcă suntem parte a acestei coaliţii, să nu amendăm proasta gestiune de la Ministerul Mediului. Îmi pare rău, dar am spus că statutul de membru într-o coaliţie nu înseamnă că nu vedem lucrurile proaste făcute de către doamna ministru. Atunci, săptămâna trecută l-am anunțat pe prim-ministru", a detaliat preşedintele PSD.

Moțiunea simplă a AUR împotriva Dianei Buzoianu a fost adoptată, în plenul de luni al Senatului. Ulterior, ministra USR a Mediului a precizat că nu demisionează din funcție. AUR și PSD îi cer premierului Ilie Bolojan să o revoce pe Buzoianu de la șefia Ministerului Mediului.

Diana Buzoianu a declarat că nu va minți Comisia Europeană că a reorganizat Romsilva. Ministra Mediului a adăugat că la ședința de duminică, din coaliție privind reforma Regiei, PSD a spus că pot rămâne tot 41 de direcții și peste 130 de directori și că există o ordonanță de urgență pe acest subiect, iar România să spună executivului european că a fost îndeplinit acest jalon în PNRR. Ea a anunțat că a transmis oficial hotărârea de Guvern cu 13 direcții silvice către avizare la ministere.

