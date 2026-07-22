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Exclusiv „Grindeanu să își retragă minciunile. Inventează lucruri!” Reacția USR, după atacurile liderului PSD privind legea integrității

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USR. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a declarat pentru digi24.ro că formațiunea sa nu a depus niciun amendament la legea integrității, așa cum a anunțat Sorin Grindeanu, cu atât mai mult pentru a-l „apăra” pe Dominic Fritz. Seidler susține că declarațiile liderului PSD sunt „baliverne” și îi cere public să retragă ceea ce a spus. 

„Sorin Grindeanu a avut afirmații similare chiar înainte ca proiectul de lege să fie depus în Parlament. Deci amendamente la un proiect nedepus nu există, sunt invenții, baliverne mai e un cuvânt sinonim în limba română.

La textul de lege depus astăzi în Parlament, USR nu a depus niciun amendament, niciunul, de niciun fel”, a explicat Cristian Seidler, într-o reacție pentru digi24.ro. 

Acesta susține că USR a făcut o serie de propuneri în grupul de lucru care a avut loc în urmă cu câteva săptămâni, acolo unde toate partidele au participat și au propus modifiări. 

„În grupul de lucru în care s-a discutat despre textul legii, USR a cerut în mod expres ca o prevedere din Codul civil să fie inclusă și în textul acestei legi - ea spune că legea se aplică doar pentru situațiile viitoare, după intrarea în vigoare a legii.

Cu alte cuvinte, USR nu doar că nu putea să depună amendamente, nu doar că nu a depus amendament, USR a dorit în mod expres a nu îi treacă nimănui prin cap că am fi putut cere așa ceva”, a mai spus acesta, după ce Sorin Grindeanu i-a acuzat pe reprezentanții USR că au propus modificări pentru a-l apăra pe Dominic Fritz, acuzat de conflict de interese. 

„Totuși, domnul Grindeanu inventează lucruri. Nu poate să producă o hârtie sau o înregistrare prin care acest amendament să existe.

Îi cer public să își retragă această minciună, această invenție, această balivernă”, a mai spus Seidler. 

Reacția acestuia vine după ce Sorin Grindeanu a ieșit într-o conferință de presă unde a transmis că USR a depus mai multe amendamente care să modifice legea integrității, jalon în PNRR, doar pentru „a-și apăra penalii condamnați definitiv” și pentru a știrbi autoritatea ANI. Mai mult, liderul PSD a făcut apel la „revolta societății”. 

Citește și: 

VIDEO Grindeanu face apel la „revolta societății” pentru modificările propuse de USR la legea integrității: „Își apără penalii”

Editor : A.G.

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