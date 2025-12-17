Live TV

Grindeanu spune că ar fi de acord cu eliminarea impozitului pe cifra de afaceri pentru unele industrii, dar nu pentru bănci

Data publicării:
sorin grindeanu la o sedinta
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele PSD Sorin Grindeanu spune că impozitul pe cifra de afaceri pentru companii ar putea fi eliminat pentru unele industrii marjă mică de profit, datr nu și pentru sectoru bancar. Social-democrații au susținut până acum acest impozit, în timp ce liberalii au cerut eliminarea lui.

„Vreau să vedem calculele, dar pot să vă spun ceva - nu vreau să fie eliminat acest impozit IMCA, de exemplu, pentru sistemul bancar. Trebuie să discutăm aplicat, poate să existe eliminarea acestui IMCA pentru anumite industrii care au o marjă foarte mică de profit şi care ne duc într-o situaţie de necompetitivitate cu alte ţări. Asta, da. De aceea, trebuie discutat aplicat”, a spus Grindeanu.

„Sistemul bancar - citeam chiar astăzi că previziunea pe anul ăsta este că vor închide cu un profit de 15 miliarde de lei pe anul 2025, adică aproximativ 1% din PIB. Nu pot să nu păstrăm lucrul ăsta. Este un profit enorm pe care îl au. E foarte bine, eu nu contest acest lucru, dar mare parte din acest profit este tot din lucrul cu statul al acestui sistem bancar, în sensul de împrumut la care statul plăteşte dobânzi, a adăugat el.

El a menţionat că mai trebuie să se discute anumite lucruri şi legat de impozitul pe profitul reinvestit.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a vorbit recent despre necesitatea eliminării impozitului minim pe cifra de afaceri, pe care o consideră o frână majoră pentru investiții.

„IMCA frânează dezvoltarea și frânează investițiile. Dacă ne propunem să relansăm economia, trebuie să scoatem din priză aceste frâne”, a declarat el.

Nazare a precizat că, după ce anul trecut nu a existat consens politic, în prezent există o deschidere mai mare în coaliție pentru a discuta eliminarea acestei taxe, în limita posibilităților bugetare pentru 2026. Mesajul central transmis de ministru a fost că strategia de relansare va avea ca obiectiv sprijinirea antreprenorilor și investițiilor, dar cu un impact cât mai redus asupra deficitului bugetar.

„Avem nevoie de măsuri care sprijină economia, fără să afecteze deficitul, și de eliminarea taxelor care frânează investițiile”, a spus Nazare.

Editor : M.B.

