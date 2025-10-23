Live TV

Grindeanu avertizează: România pierde 200 de milioane de euro, dacă legea pensiilor magistraților nu va fi aprobată

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Foto: INQUAM/Sabin Cirstoveanu
România riscă să piardă 200 de milioane de euro

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că România poate pierde peste 200 de milioane de euro, dacă legea pensiilor magistraților nu va fi aprobată până pe 28 noiembrie. „Dacă vrem ca totul să se transforme într-o fugă după imagine, riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec”, avertizează el. 

„Eu cred că ţara îşi doreşte cât mai repede ca aceste aberaţii, aceste inechităţi să fie înlăturate. Românii nu vor să vadă că sunt unii care ies la pensie la 48-49 de ani, cu pensii de 6, 7, 8, 9 mii de euro. Românii vor să vadă că există echitate. Românii vor să vadă că noi, oamenii politici, facem lucruri ca atunci când există derapaje şi excese, cum sunt acestea, să le îndreptăm rapid”, a spus șeful PSD, la Galați.

Sorin Grindeanu a arătat că a propus în coaliţie, având în vedere eşecul cu primul demers, eşecul Guvernului, să se constituie rapid un grup de lucru care în termen de câteva zile să vină cu un proiect.

„Un grup de lucru format de la PSD, de foşti miniştri sau actuali miniştri ai justiţiei, la fel, de la PNL, de la USR, dar în dialog inclusiv cu această putere în stat reprezentată de justiţie. Fiindcă dacă o apuci şi a doua oară pe acelaşi drum în forţă, rişti să ai un eşec şi a doua oară. Şi asta a fost propunerea. N-am avut parte de foarte multă aprobare din partea domnului prim-ministru, dar eu vă spun că e singura cale prin care putem merge mai departe.

Dacă vrem, într-un final, să facem această lege pe care românii o vor, pentru că e justă, pentru că e corectă, pentru că înlătură aceste inechităţi şi aceste aberaţii. Dacă vrem ca totul să se transforme într-o fugă după imagine, cine face, ce face şi cine îşi asumă, riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec. De aceea eu am propus, nu vreau paternitate la nimic, nu-mi doresc acest lucru, nu mă interesează aşa ceva, mă interesează să avem cât mai repede un proiect pe care să-l supunem la vot în Parlament sau iarăşi prin asumarea răspunderii”, a menţionat Grindeanu.

România riscă să piardă 200 de milioane de euro

Liderul interimar al PSD a mai declarat că „în acest moment există o lipsă de dialog între guvern şi Înalta Curte şi CSM.

„Am văzut reacţiile celor de la Înalta Curte, de la CSM, poate chiar şi de la Pachetul General şi asta nu-i de bun augur, în perspectiva unei noi legi. De aceea am venit cu această propunere. De aceea mi-am dorit să vin cu o soluţie ca să facem cât mai repede această lege pe care să o aprobăm. Şi mai e ceva. Să ştiţi că e o dată de 28 noiembrie, dacă până la data respectivă, ca bornă, nu avem o lege aprobată, pierdem peste 200 de milioane de euro”, a mai spus Grindeanu, arătând că este cea mai rapidă formă, cea propusă de el.

„Dacă stăm după guvern, guvernul e obligat să stea după motivarea CCR-ului, guvernul e obligat să facă anumite lucruri, se putea să ieşim din termen. Aşa că trebuie să se decidă... Nu doar la domnul premier. Eu cred că toţi trebuie să vedem ce ne dorim într-un final de la această coaliţie. Dorim să facem legi bune, dorim să facem reforme, dorim să îndreptăm anumite excese, cum e acesta, sau dorim să facem lucruri prin care să contribuim la construcţia unei imagini, doar”, a mai spus Grindeanu.

 

