Grupul minorităților, împărțit în privința moțiunii de cenzură: voturile lor ar putea răsturna soarta Guvernului. Cum arată calculele

Conducerea minorităților naționale din Parlament nu a impus o direcție privind moțiunea de cenzură și votul va fi „la liber”, au declarat surse politice pentru Digi24.ro. Grupul minorităților are în total 17 aleși, iar în acest moment fiecare vot poate conta pentru răsturnarea sau păstrarea actualului Guvern.

Minoritățile nu merg la unison

Voturile minorităților naționale ar putea fi decisive pentru actualul Guvern. Surse din cadrul grupului parlamentar au declarat pentru Digi24.ro că liderii nu au impus o direcție de vot în vederea moțiunii de cenzură de marți, având în vedere că „părerile în acest moment sunt împărțite“.

Astfel, s-a decis un „free vote” (vot la liber n.red), au explicat aceleași surse, care au mai precizat că, în acest moment, conducerea nu ar fi putut să se impună pentru a stabili o direcție, având în vedere că „unii sunt cu o parte, alții cu cealaltă parte”.

„E foarte greu să luăm o decizie în aceste condiții. Există un atașament din partea unora pentru o anumită tabără”, au mai explicat voci din rândul grupului minorităților, lăsând de înțeles că unii aleși ar merge mai degrabă pe varianta PSD.

Astfel, cele 17 voturi de care dispune grupul minorităților la Camera Deputaților vor merge atât spre susținerea cabinetului Bolojan, dar și spre debarcarea acestuia.

Ciucu: „Mi-aș fi dorit să arate că au o direcție asumată”

Despre decizia minorităților a vorbit și Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, la Digi24. Acesta a transmis că un astfel de vot „la liber” este folosit atunci când nimeni nu vrea să își asume o anumită direcție:

„Mi-aș fi dorit ca minoritățile să arate o poziție, să arate că sunt grup și au direcție politică asumată. Votul de conștiință e folosit când lucrurile nu sunt clare și nimeni nu vrea să-și asume o direcție sau alta.”

Aritmetica parlamentară

Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari, însă pentru a trece este nevoie de cel puțin 233 de voturi. În acest moment, PSD și AUR nu au siguranța că toți cei care au semnat moțiunea o vor și vota, motiv pentru care orice vot poate înclina balanța.

Zece parlamentari POT și-au pus semnătura pe moțiune, dar, după depunerea ei, partidul a anunțat că acest lucru nu înseamnă și că aceste semnături se vor transforma în voturi.

Deja mai mulți parlamentari aleși pe listele POT, care au rupt formațiunea și au pus bazele partidului UNIT, au anunțat că nu vor vota moțiunea de cenzură, deși inițial au semnat demersul PSD-AUR. Aceștia susțin că au avut discuții cu premierul Ilie Bolojan.