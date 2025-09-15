Ilie Bolojan: Aderarea României la OCDE va fi încă o ancoră pentru modernizarea ţării noastre

Aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) va fi încă o ancoră pentru modernizarea ţării noastre şi pentru consolidarea statutului ei în rândul democraţiilor consolidate, a declarat, luni, prim-ministrul Ilie Bolojan.

Şeful Guvernului a susţinut o rundă de declaraţii comune la finalul întâlnirii pe care a avut-o cu secretarul general al acestei organizaţii, Mathias Cormann, şi după reuniunea Comitetului naţional pentru aderarea României la OCDE.

„Întâlnirea de azi şi şedinţa comitetului reflectă angajamentul nostru pentru aderarea la OCDE şi bunele relaţii cu organizaţia. Chiar dacă anul 2025 a fost un an marcat de alegeri şi schimbări instituţionale, un aspect a rămas constant. După ce am devenit membri ai NATO şi ai Uniunii Europene, aderarea la OCDE este în continuare un obiectiv principal. Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică va fi încă o ancoră pentru modernizarea ţării noastre şi pentru consolidarea statutului ei în rândul democraţiilor consolidate. Mă bucur, domnule secretar general, că la trei ani de la primirea foii de parcurs, România este din ce în ce mai aproape de îndeplinirea acestui obiectiv”, a afirmat Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.

Premierul a subliniat că România a încheiat „aproape două treimi” din totalul de 25 de evaluări în comitetele organizaţiei şi a mulţumit tuturor celor implicaţi în acest proces.

Acest a evidenţiat faptul că statutul de membru al OCDE va permite României să preia cele mai bune practici în toate domeniile de politici publice, să colaboreze cu statele membre şi partenere ale organizaţiei pentru a găsi soluţii concrete la problemele comune, să se dezvolte mai eficient şi să ofere stabilitate pentru cetăţeni şi mediul de afaceri.

„Am evidenţiat aceste aspecte şi în discuţia din această dimineaţă cu domnul secretar general Cormann, căruia i-am mulţumit pentru întregul sprijin în acest proces. Fiecare pas ne aduce mai aproape de locul în care vrem să fim, pentru mai multă bunăstare şi prosperitate, pentru mai multe investiţii, o economie mai atractivă, îmbunătăţirea politicilor publice prin accesul la expertiza organizaţiei şi o administraţie publică mai eficientă", a mai declarat Bolojan.

Şeful Executivului a menţionat că în cadrul reuniunii Comitetului naţional pentru aderarea României la OCDE, în prezenţa secretarului general, s-a discutat pe larg despre etapa în care se află România.

„Toate instituţiile implicate sunt angajate în implementarea recomandărilor organizaţiei pentru a finaliza la timp procesul tehnic. Într-un context geopolitic tot mai impredictibil, OCDE reprezintă o platformă esenţială pentru afirmarea valorilor în care credem: cooperare internaţională, guvernanţă responsabilă şi politici publice bazate pe date. Locul nostru este în OCDE şi privim cu încredere către momentul aderării la această comunitate de state care împărtăşesc acelaşi valori, principii şi aspiraţii. Domnule secretar general, vă mulţumim pentru sprijinul dumneavoastră. Suntem hotărâţi să facem tot ceea ce ţine de noi pentru ca România să adere la OCDE în anul viitor. Suntem pe deplin conştienţi de oportunitatea pe care o avem în faţă pentru modernizarea politicilor şi practicilor noastre, pentru vieţi mai bune, aşa cum spune şi deviza OCDE: 'Politici mai bune, pentru vieţi mai bune'”, a mai afirmat Bolojan.

Editor : C.L.B.