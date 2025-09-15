Live TV

Ilie Bolojan: Aderarea României la OCDE va fi încă o ancoră pentru modernizarea ţării noastre

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto:Inquam Photos / George Călin

Aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) va fi încă o ancoră pentru modernizarea ţării noastre şi pentru consolidarea statutului ei în rândul democraţiilor consolidate, a declarat, luni, prim-ministrul Ilie Bolojan.

Şeful Guvernului a susţinut o rundă de declaraţii comune la finalul întâlnirii pe care a avut-o cu secretarul general al acestei organizaţii, Mathias Cormann, şi după reuniunea Comitetului naţional pentru aderarea României la OCDE.

„Întâlnirea de azi şi şedinţa comitetului reflectă angajamentul nostru pentru aderarea la OCDE şi bunele relaţii cu organizaţia. Chiar dacă anul 2025 a fost un an marcat de alegeri şi schimbări instituţionale, un aspect a rămas constant. După ce am devenit membri ai NATO şi ai Uniunii Europene, aderarea la OCDE este în continuare un obiectiv principal. Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică va fi încă o ancoră pentru modernizarea ţării noastre şi pentru consolidarea statutului ei în rândul democraţiilor consolidate. Mă bucur, domnule secretar general, că la trei ani de la primirea foii de parcurs, România este din ce în ce mai aproape de îndeplinirea acestui obiectiv”, a afirmat Ilie Bolojan, potrivit Agerpres. 

Premierul a subliniat că România a încheiat „aproape două treimi” din totalul de 25 de evaluări în comitetele organizaţiei şi a mulţumit tuturor celor implicaţi în acest proces.

Acest a evidenţiat faptul că statutul de membru al OCDE va permite României să preia cele mai bune practici în toate domeniile de politici publice, să colaboreze cu statele membre şi partenere ale organizaţiei pentru a găsi soluţii concrete la problemele comune, să se dezvolte mai eficient şi să ofere stabilitate pentru cetăţeni şi mediul de afaceri.

„Am evidenţiat aceste aspecte şi în discuţia din această dimineaţă cu domnul secretar general Cormann, căruia i-am mulţumit pentru întregul sprijin în acest proces. Fiecare pas ne aduce mai aproape de locul în care vrem să fim, pentru mai multă bunăstare şi prosperitate, pentru mai multe investiţii, o economie mai atractivă, îmbunătăţirea politicilor publice prin accesul la expertiza organizaţiei şi o administraţie publică mai eficientă", a mai declarat Bolojan.

Şeful Executivului a menţionat că în cadrul reuniunii Comitetului naţional pentru aderarea României la OCDE, în prezenţa secretarului general, s-a discutat pe larg despre etapa în care se află România.

„Toate instituţiile implicate sunt angajate în implementarea recomandărilor organizaţiei pentru a finaliza la timp procesul tehnic. Într-un context geopolitic tot mai impredictibil, OCDE reprezintă o platformă esenţială pentru afirmarea valorilor în care credem: cooperare internaţională, guvernanţă responsabilă şi politici publice bazate pe date. Locul nostru este în OCDE şi privim cu încredere către momentul aderării la această comunitate de state care împărtăşesc acelaşi valori, principii şi aspiraţii. Domnule secretar general, vă mulţumim pentru sprijinul dumneavoastră. Suntem hotărâţi să facem tot ceea ce ţine de noi pentru ca România să adere la OCDE în anul viitor. Suntem pe deplin conştienţi de oportunitatea pe care o avem în faţă pentru modernizarea politicilor şi practicilor noastre, pentru vieţi mai bune, aşa cum spune şi deviza OCDE: 'Politici mai bune, pentru vieţi mai bune'”, a mai afirmat Bolojan.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0953970736
1
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
2
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin...
bile de la loto
3
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
Radoslaw Sikorski face declaratii
4
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
Military Parade In Beijing China
5
Cel mai mare dușman al lui Xi Jinping: timpul. Liderul de la Beijing și principalele...
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
Digi Sport
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Traian Băsescu
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că...
BUCURESTI - SEMNARE CONTRACT AUTOSTRADA - MINISTERUL TRANSPORTUR
Scandalul plafonării ia amploare. Grindeanu acuză că unii comercianți...
Ambasada Rusiei la București
Rusia ironizează România în cazul dronei: „A descoperit un alt OZN"...
Lista produselor alimentare fără adaos plafonat. Foto Getty Images
Ce alimente se scumpesc de la 1 octombrie 2025, dacă se elimină...
Ultimele știri
Kremlinul spune că NATO este, de facto, în război cu Rusia
„Cele mai bune locuri”. Vizită surpriză a soldaților SUA care au mers să observe exercițiile Zapad-2025 din Belarus
Medvedev amenință statele UE: Vom fi cu ochii pe „degenerații de la Bruxelles” care vor să confiște activele Rusiei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan ocde
Nicușor Dan, după discuția cu secretarul general al OCDE: România ar putea adera anul viitor
Victoria Palace, the headquarters of the Prime Minister of Romania and his cabinet, during winter Bucharest, Romania
Sute de sindicaliști din administrația publică protestează în Capitală și se îndreaptă spre Piața Parlamentului
protest sindicate guvern
Proteste ale sindicaliștilor din administrație, luni, în București. Ei amenință cu greva generală. Ilie Bolojan i-a invitat la discuții
guvern
Expiră plafonarea adaosului la alimentele de bază. Scandal nou în coaliție: lideri ai PSD o atacă pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului
adrian faciu face declaratii la guvern
Câciu o critică pe Ioana Ene Dogioiu pe tema plafonării la alimente: „Nu vorbește în numele coaliției. Să își ceară scuze public”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce reprezintă conjuncția Mercur-Soare în Fecioară și cum vor fi afectate zodiile de acest fenomen rar în...
Cancan
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din...
Adevărul
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din...
Playtech
Tabel cu bolile pentru pensionare pe caz de boală 2025. Afecțiunile acceptate oficial și cum se calculează...
Digi FM
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în București...
Digi Sport
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în...
Pro FM
Sharon Osbourne rupe tăcerea după moartea lui Ozzy Osbourne: „Încă îmi este greu”
Film Now
Cei doi copii sunt totul pentru el. Colin Farrell, însoțit de băiatul lui adolescent, la gala Emmy. Actorul...
Adevarul
Schengen după șase luni: Ce s-a schimbat în transporturile din România
Newsweek
Grindeanu mesaj pentru românii aflați la pensie. Ce se întâmplă cu prețul alimentelor la 1 octombrie
Digi FM
Martin Short, fericit pentru Selena Gomez și Benny Blanco: "Pur și simplu o ador. Sunt atât de bucuros că se...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
De ce Sofia Vergara a ratat Premiile Emmy 2025. Actrița a ajuns de urgență la spital aproape desfigurată: „O...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea