Exclusiv Ilie Bolojan critică dur judecătorii CCR care au lipsit de la ședința în care se discutau pensiile speciale: „Este anormal”

ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a vorbit sâmbătă, în exclusivitate la Digi24 despre legea privind eliminarea pensiilor speciale. Oficialul a criticat tactica celor patru judecători de a nu se prezenta la ședință pentru a nu putea fi întrunit cvorumul necesar pentru discutarea pensiilor. 

Întrebat despre decizia care nu a fost luată, premierul a spus: „Era foarte bine ca CCR să decidă. Cu cât aceste decizii se iau mai repede, aceste decizii intră în vigoare. Fără să am date din interior, din relatările publice, pare că pentru a evita luarea unei decizii, s-a constituit o minoritate de blocaj care a amânat această decizie.

Sper ca pe data de 15 să se ia o decizie favorabilă. Acest proiect nu este ambiția unei persoane sau a unui Guvern. Este legat de justețea socială. Nu poți să pensionezi oameni la 40 de ani cu o pensie egală cu salariu. Trebuie să avem mai mulți oameni care să lucreze în economia reală. Trebuie să creștem vârsta de pensionare pentru categoriile unde exista posibilitatea de pensionare anticipată.

Întrebat de către Claudiu Pândaru dacă nu cumva există legătura între acțiunile magistraților și partid, Bolojan a punctat: „Evit să potențez conflicte în interior. Lucrurile pot fi interpretate. Mă gândesc că nu asta a fost. Sper că înțelepciunea, normalitatea și bunul simț să primeze.

Dacă nu se ajunge la o formula în care să fie 6 judecători prezenți, decizia se poate amâna.

Șeful Executivului nu a evitat să critice judecătorii care au lipsit de la ședință: „Este anormal să procedezi în felul acesta. Mai ales într-o astfel de instanță. Nu adopți tactici politice de amânare. Aici trebuie să iei decizii. Dacă tot ești plătit, trebuie să iei decizii.

Totuși, Bolojan s-a poziționat împotriva unei viitoare modificări legislative care să vizeze activitatea CCR. 

Când un sistem sau altul nu funcționează să cum ar trebui, există tendința să vii cu modificări. Personal, sunt adeptul propunerilor care au o șansă. Altfel este doar o situație de profilare politică.

Dacă oamenii sunt de bună credință, dacă sunt bine intenționați, lucrurile pot fi făcute. Nu există o masă critică pentru a modifica legislația în legătură cu CCR.

Acesta a mai adăugat: „Cred că este un proiect corect pentru societatea românească, care creează premisele pentru eliminarea inechităților sociale.

„Nu există conflict între Guvern și o parte din Justiție. Este un proiect pe care Coaliția l-a trecut în programul de guvernare. Este o nedreptate care există de ani de zile”, a mai spus Bolojan. 

