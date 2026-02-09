Live TV

Exclusiv Ilie Bolojan, întrebat despre demisie: „Când nu voi mai fi premier va fi o ușurare pentru mine”

sorin grindeanu si ilie bolojan
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că în repetate rânduri a avut în vedere să „facă un pas în lateral”, în contextul unor presiuni uriașe după adoptarea măsurilor de austeritate. Întrebat dacă s-a gândit să-și dea demisia, el a spus: „În momentul în care nu voi mai fi premier va fi o ușurare pentru mine”.

Cosmin Prelipceanu: V-ați gândit vreodată să vă dați demisia?

Ilie Bolojan: De multe ori, vă dați seama. Când constați anumite nedreptăți, când constați lucruri care ți se aruncă în spate, fără să n-aibă nicio legătură cu realitatea, pur și simplu la un moment dat te gândești că ai putea să faci un pas în lateral. Pentru mine în momentul în care nu voi mai fi premier, va fi o ușurare, pentru că este o activitate foarte solicitantă și foarte dificilă. Dar am considerat că dacă în această conjunctură am avut onoarea ca să-mi asum această răspundere, trebuie să fac ce trebuie pentru țara noastră. Pentru că alții, în alte situații, poate mult mai dificile, au făcut lucruri mult mai importante pentru țara noastră, pentru comunitățile lor și asta a fost ceea ce am făcut eu în anii în care am fost și la Primăria Oradea, și la Consiliul Județean, și la Prefectură. Acolo am încercat să duc întotdeauna lucrurile la capăt, să fac ca lucrurile să se schimbe și să fac nu ceea ce dă bine, ci ceea ce a trebuit. Asta este situația și acum.

Cosmin Prelipceanu: Acum sunteți mai degrabă pe gânduri sau sunteți hotărâți să mergeți mai departe?

Ilie Bolojan: Nu sunt pe gânduri, fac ceea ce trebuie, atât cât este posibil, cât există un sprijin pentru treaba asta. Pentru că aici nu faci lucrurile de unul singur, ai echipele de miniștri, ai susținerea în Parlament. Gândiți-vă că în Guvern, dacă se duce la o moțiune de cenzură, dacă nu are sprijin, el cade. În fiecare lună sunt anumite teste pe care trebuie să le trecem.

Editor : C.L.B.

