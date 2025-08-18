Live TV

Video Ilie Bolojan se întâlnește cu magistrații la Guvern. Vor avea loc discuții despre pensiile speciale din Justiție

Data actualizării: Data publicării:
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Prim-ministrul Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan are, luni, de la ora 10:00, o întâlnire față în față cu magistrații, la Guvern. Discuțiile vin după ce a fost pus în dezbatere publică proiectul prin care pensiile speciale ale magistraților ar urma să fie tăiate, iar vârsta de pensionare să crească la 65 de ani. Magistrații critică vehement acest proiect. 

 

Discuția dintre Ilie Bolojan și magistrați are loc în contextul în care Ministerul Muncii a pus, săptămâna trecută, în dezbatere publică, proiectul privind pensiile speciale. Potrivit proiectului, judecătorii și procurorii se vor pensiona la 65 de ani. Magistrații se vor putea, în continuare, pensiona anticipat, însă este nevoie de cel puțin 35 de ani vechime.

Dacă se pensionează mai devreme pentru că nu îndeplinesc vârsta cerută, atunci li se va aplica o penalizare anuală de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public. Cuantumul pensiei va fi de cel mult 70% din venitul net, însă judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) sunt exceptați din acest proiect, motivul fiind că în cazul lor este nevoie de o lege separată.

Magistrații critică noile modificări pentru că spun că profesia aceasta nu va mai fi atractivă pentru noile generații dacă sunt eliminate aceste bonusuri actuale și consideră că proiectul poate fi îmbunătățit. Acest proiect ar urma să fie adoptat până pe 1 octombrie, conform textului din proiectul de lege.

De asemenea, la ora 15:00 premierul va avea o întâlnire cu Asociația Municipiilor, cu primarii de municipii, după ce au existat tensiuni în privința proiectului care suspendă investițiile din PNRR care nu se află la un grad de lucru de peste 30%.

 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
2
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă...
profimedia-1011858694
3
Însoțitorii lui Zelenski: lista liderilor europeni care vor merge la Casa Albă cu...
GettyImages-2221174152
4
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO...
lant uman
5
Scene șocante pe litoral: Lanț uman pentru salvarea unor turiști. Salvamarii sunt...
Gestul făcut de Diana Șucu, în finalul "nebun" de la Rapid - FCSB. Camerele TV au surprins totul
Digi Sport
Gestul făcut de Diana Șucu, în finalul "nebun" de la Rapid - FCSB. Camerele TV au surprins totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Donald Trump. Foto: Profimedia
Trump spune că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă...
Avertizare meteo de furtuni.
HARTĂ Furtuni puternice, vânt și grindină: ANM a emis noi avertizări...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi...
Mihai Fifor (PSD)
Fifor îl atacă din nou pe Bolojan: Transmite panică în loc de...
Ultimele știri
Un pompier a murit după ce o cisternă cu apă s-a răsturnat. Numărul deceselor în incendiile care devastează Spania a ajuns la patru
„Și uite așa o să te vadă toată lumea”. Ce a pățit șoferul unei dube, filmat din elicopter pe banda de urgență
Peste 2,5 milioane de oameni au protestat duminică în Israel, o țară cu 9,974 de milioane de locuitori
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
daniel zamfir la o sedinta
Ilie Bolojan, criticat dur de un lider PSD: Îl rog insistent să nu mai facă astfel de declaraţii. Prejudiciază mediul economic
ilie bolojan la guvern
Ilie Bolojan le răspunde primarilor nemulțumiți de tăierile din Anghel Saligny și propune un „buget multi-anual” pentru proiecte
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan, apel la clasa politică pentru adoptarea pachetelor de măsuri: Nu există altă soluție; Nu-i o problemă că voi ieși prost
Tudorel Toader.
Ce șanse are proiectul privind pensiile magistraților să treacă de Curtea Constituțională. Explicațiile lui Tudorel Toader
Ilie Bolojan, cu Gheorghe Hagi. Foto- Facebook:Gheorghe Hagi
Premierul Bolojan, în vizită-surpriză la Academia Hagi și baza sportivă Farul
Partenerii noștri
Pe Roz
Mila Kunis dezvăluie sacrificiile făcute pentru rolul din Black Swan: "Foarte puțină mâncare, ăsta e adevărul"
Cancan
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite...
Fanatik.ro
Partidele care au rămas în campania electorală și au dat bani pe clipuri electorale. Cum arată cursa pe...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Cine a obținut mega-contractele IT din Sănătate. Legăturile politice ale firmei câștigătoare
Adevărul
Arma inedită folosită de forțele ucrainene pentru a alunga soldații infiltrați pe frontul din Pokrovsk
Playtech
Subiecte Evaluarea Națională 2025 la Limba română. Ce au avut elevii de rezolvat
Digi FM
Nicușor Dan, drumeție cu fiul lui în spate, până la Chilia lui Arsenie Boca. Ce au transmis turiștii care...
Digi Sport
"Telenovela" revenirii lui Florinel Coman în România s-a încheiat
Pro FM
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă la palat, o rochie de mireasă superbă, petrecere în aer liber
Film Now
(VIDEO) Momentul în care Jason Momoa își dă jos barba pentru „Dune: Part Three”: „La naiba, urăsc asta!”...
Adevarul
Cea mai penibilă revoluție din istoria românilor. L-a inspirat pe Caragiale și a devenit subiect de bancuri
Newsweek
Aceasta e metoda prin care dublezi banii la pensie. Cum poți primi un „bonus” de 5.000 euro?
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Cum scapi de sforăit? Cele mai simple trucuri care chiar funcționează
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre cel mai mare regret din cariera sa. A refuzat un rol care a devenit „o capodoperă”...
UTV
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă de poveste la Palatul Snagov - Vezi imaginile