Ilie Bolojan se întâlnește cu magistrații la Guvern. Vor avea loc discuții despre pensiile speciale din Justiție
Premierul Ilie Bolojan are, luni, de la ora 10:00, o întâlnire față în față cu magistrații, la Guvern. Discuțiile vin după ce a fost pus în dezbatere publică proiectul prin care pensiile speciale ale magistraților ar urma să fie tăiate, iar vârsta de pensionare să crească la 65 de ani. Magistrații critică vehement acest proiect.
Dacă se pensionează mai devreme pentru că nu îndeplinesc vârsta cerută, atunci li se va aplica o penalizare anuală de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public. Cuantumul pensiei va fi de cel mult 70% din venitul net, însă judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) sunt exceptați din acest proiect, motivul fiind că în cazul lor este nevoie de o lege separată.
Magistrații critică noile modificări pentru că spun că profesia aceasta nu va mai fi atractivă pentru noile generații dacă sunt eliminate aceste bonusuri actuale și consideră că proiectul poate fi îmbunătățit. Acest proiect ar urma să fie adoptat până pe 1 octombrie, conform textului din proiectul de lege.
De asemenea, la ora 15:00 premierul va avea o întâlnire cu Asociația Municipiilor, cu primarii de municipii, după ce au existat tensiuni în privința proiectului care suspendă investițiile din PNRR care nu se află la un grad de lucru de peste 30%.