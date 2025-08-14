Scandal între primarii de municipii și Guvern: edilii acuză că nu au fost consultați privind blocarea unor proiecte de investiții care vizează șantiere deschise cu bani de la bugetul de stat și cu fonduri europene. Digi24 a obținut mesaje din discuțiile aprinse de pe un grup de WhatsApp, unde ar fi intervenit și premierul. În urma discuțiilor, proiectul a fost pus în dezbatere la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, iar PSD a anunțat că luni face ședință pentru propriile propuneri de proiecte.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a pus în transparență un proiect care se referă la investițiile prin planul național de redresare și reziliență. Mai exact, acele proiecte care sunt într-un stadiu de lucru de sub 30% să nu mai continue decât printr-un memorandum de la Guvern care se obține destul de greu. Cele sunt care sunt peste 30% pot continua, dar tot este nevoie de un aviz de la MIPE și, de asemenea, de garanția că vor fi încheiate până în 2026, în august, atunci când se și încheie Planul Național de Redresare și Reziliență.

Premierul Ilie Bolojan le-a transmis primarilor de municipii, pe un grup de WhatsApp, că România nu mai are capacitate financiară de a asigura plățile pentru toate contractele de finanțare semnate în ultimii ani.

„România NU mai are capacitatea financiară de a asigura plățile pentru toate contractele de finanțare semnate în ultimii ani. Comisia Europeană ne-a condiționat să reziliem toate contractele care nu au lucrările începute. Dacă nu luăm aceste măsuri, plus altele, în toamnă vom intra în incapacitate de plată și nu vor mai fi bani nici pentru cele începute. Având în vedere situația dificilă în care suntem va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai premier. Însă, cât voi fi pe această funcție, voi face ceea ce trebuie pentru România”, se arată în mesajul premierului.

O parte din contractele cuprinse inițial în PNRR nu mai pot fi finanțate din acest program, lucru ce a creat nemulțumiri printre primarii de municipii. Foarte mulți s-au arătat nemulțumiți că vor fi blocate proiectele.

Citește și: Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă Ministerul Finanțelor ar fi extraterestru”

Primarii revoltați de măsurile lui Bolojan

Din informațiile obținute de Digi24, au fost câteva schimburi de mesaje pe un grup cu mai mulți primari.

Olguța Vasilescu, din partea PSD, a spus că „această OUG nu a intrat în dezbatere publică și ne afectează grav. Solicităm azi să se amâne până se discută și cu noi”.

Constantin Toma de la Buzău, tot de la PSD, spune că se blochează tot PNRR-ul, „inclusiv proiectele care sunt din grant! Nu putem fi de acord cu așa ceva!”.

Un primar din partea UDMR, Antal Árpád, a spus: „Iar ne sabotăm singuri! Oprim PNRR în luna august când se lucrează pe toate șantierele și s-ar putea să revină în decembrie când nu se face nimic! Asta, după ce am semnat pe proprie răspundere că vom finaliza aceste proiecte”.

Primarul Mircia Gutău din partea PSD a afirmat, în aceste mesaje obținute de Digi24: „Am școli, grădinițe, unde se lucrează intens să terminăm până pe 15 septembrie... Vai de noi”.

Un alt mesaj a venit din partea unui primar de la Pitești, Cristian Gentea, de la PSD, care susține că ar trebui să vorbească fiecare reprezentant din acest grup, de la municipii, cu partidele pe care le reprezintă. „Eu vorbesc cu Grindeanu și avertizăm miniștrii, că în cazul în care votează mâine prostia asta, convocăm CPN-uri și le retragem sprijinul”, se arată în mesaj.

Această ordonanță a intrat joi în primă lectură în Guvern, dar nu a fost adoptată.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila și ministrul Proiectelor și Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru, au susținut declarații și au spus că până luni vor mai fi discuții.

De asemenea, luni, primarii de municipii vor veni la Guvern pentru a discuta cu premierul și cu reprezentanții Guvernului pe acest subiect care a creat tensiuni mari între primari și reprezentanții de la Palatul Victoria.

Editor : C.S.