Ilie Bolojan a declarat în exclusivitate la Digi24 că PNL ar putea vota învestirea Guvernului Niculescu, dar decizia va fi luată în cadrul Biroului Politic Național, convocat mâine. Liderul liberalilor afirmă că va propune un „vot de responsabilitate și de necesitate”, argumentând că România nu poate funcționa la nesfârșit cu un guvern interimar. Bolojan avertizează că lipsa unui Executiv cu puteri depline poate afecta finanțarea serviciilor publice, accesul la împrumuturi și pregătirea bugetului pentru 2027.

„Nu un vot politic, ci un vot de responsabilitate și de necesitate”

„PNL ar putea să voteze acest Guvern, dar asta vom decide în cursul zilei de mâine, când este convocat Biroul Politic Național”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a afirmat că decizia privind susținerea Guvernului Niculescu trebuie analizată în contextul crizei politice care durează de peste cinci luni. Bolojan a acuzat PSD și AUR că au contribuit la demiterea Executivului pe care l-a condus și a susținut că un guvern interimar are atribuții prea limitate pentru a gestiona problemele cu care se confruntă România.

„Suntem după o criză prelungită de peste cinci luni de zile, de când, în mod iresponsabil, PSD, cu sprijinul AUR, au demis guvernul pe care l-am condus. Nu pentru că ar fi încălcat vreo înțelegere, nu pentru că n-ar fi respectat programul de guvernare, ci tocmai pentru că a respectat și vedem că, neavând o soluție, lucrurile s-au lungit foarte mult. Sistemul nostru administrativ nu este pregătit pentru interimate de genul acesta, pentru că formula de guvern interimar nu îți permite să adopți ordonanțe, deci să vii cu niște modificări substanțiale, nu-ți permite să vii cu proiecte noi, să faci politici noi. Poți doar administra într-o formă minimală și cu aceste puteri reduse”, a declarat Bolojan.

Acesta a susținut că, în perioada interimatului, Guvernul a făcut tot ce a fost posibil în limitele atribuțiilor sale, inclusiv în ceea ce privește absorbția fondurilor europene prin PNRR. Totuși, avertizează că menținerea situației actuale poate genera dificultăți majore în funcționarea instituțiilor statului.

„Dacă nu avem un guvern, intrăm în niște complicații foarte mari. Asta înseamnă că serviciile publice de bază, într-o perioadă relativ scurtă, nu vor mai putea funcționa dacă nu li se alocă fondurile necesare. De asemenea, avem nevoie de contractarea de credite de pe piețele internaționale. Într-un fel poți contracta credite dacă ai un guvern care are o perspectivă clară și are predictibilitate în ceea ce face și altfel poți contracta credite la alte dobânzi, mult mai mari, dacă ești un guvern interimar. Avem crizele pe care le avem în regiunea noastră, trebuie să pregătim bugetul pe 2027, ceea ce un guvern de tipul celui pe care îl conduc eu în această perioadă nu poate să facă”, a explicat liderul liberalilor.

Bolojan avertizează că unitățile de primiri urgențe ar putea rămâne fără bani

Pentru a-și susține argumentul privind necesitatea unui guvern cu puteri depline, Ilie Bolojan a prezentat situația finanțării unităților de primiri urgențe de la spitalele Floreasca, din București, și Târgu Mureș. Potrivit acestuia, alocările inițiale pentru 2026 sunt mult mai mici decât cele din anul precedent, deși cheltuielile de funcționare au impus suplimentări de fonduri.

„Gândiți-vă, de exemplu, că în cursul anului trecut, când s-a format bugetul, Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Floreasca, care este cel mai mare din România, a avut o alocare inițială de 10 milioane de lei. Nici banii aceștia în 2025 nu i-au ajuns și au trebuit suplimentați anul acesta. Ministerul Sănătății cât credeți că i-a alocat? 5 milioane de lei? Jumătate? Deci, în condițiile în care cu un an înainte ai consumat peste 10 milioane și acum aloci jumătate, înseamnă că practic aproape la jumătatea anului această unitate a rămas fără finanțare”, a declarat Bolojan.

El a adăugat că situația nu este singulară și a dat exemplul unității de primiri urgențe din Târgu Mureș, care ar fi avut o alocare inițială de 8 milioane de lei în 2025, în timp ce pentru anul în curs ar fi primit mai puțin de 4 milioane de lei.

„Prin urmare, aveam și avem unități strategice, unitățile de primiri urgențe, care nu au alocările suficiente să funcționeze până la finalul anului”, a afirmat liderul PNL.

Bolojan a pus sub semnul întrebării modul în care au fost stabilite aceste bugete și a spus că nu poate exclude nici posibilitatea ca fondurile să fi fost direcționate către alte cheltuieli, nici existența unor erori de planificare.

„Cert este că noi în această perioadă am făcut rectificările din interiorul ministerelor, adică am relocat banii de la alte programe ca să asigurăm funcționarea, dar nu mai există capacitate pentru a acoperi funcționarea pe mai departe. Ori ai nevoie de rectificări de buget, deci de alocări din alte părți către aceste zone”, a explicat acesta.

„Ce se întâmplă dacă nu mai au ambulanțele motorină?”

Un alt argument invocat de Ilie Bolojan privește creșterea cheltuielilor cu combustibilul, în contextul conflictului din regiunea Golfului și al blocării Strâmtorii Ormuz. Potrivit acestuia, prețurile combustibililor au crescut cu 20-30%, ceea ce a făcut ca bugetele unor instituții cu un consum ridicat să nu mai fie suficiente pentru întregul an.

„Un alt efect pe care îl avem este că bugetele instituțiilor care au un consum important de combustibil nu ajung până la finalul anului. De ce? Războiul din Golf, blocarea Strâmtorii Ormuz ne-au adus în situația în care prețurile la combustibili au crescut cu 20-30% și, din luna martie, cheltuielile lunare sunt mult mai mari decât cele estimate. Din nou, e nevoie de rectificare. Gândiți-vă ce se întâmplă dacă mâine în România ajungem în situația în care avem un accident și nu ajung ambulanțele pentru că nu mai au motorină”, a avertizat Bolojan.

Liderul liberalilor a susținut că un guvern interimar nu poate adopta o ordonanță de rectificare bugetară, iar modificarea bugetului prin Parlament ar necesita negocieri și un acord politic.

„Dacă nu avem un guvern care face o rectificare cât mai repede posibil, putem ajunge într-un astfel de scenariu, pentru că guvernul interimar nu poate da ordonanță de rectificare a bugetului. (...) Fără o astfel de rectificare riscăm să intrăm în niște situații foarte complicate”, a declarat acesta.

Bolojan a afirmat că, în calitate de premier interimar, consideră că are responsabilitatea de a încerca să evite astfel de situații, indiferent de consecințele politice ale deciziilor sale.

„V-am dat aceste exemple concrete, care sunt reale, și eu, ca premier al României, am această primă responsabilitate ca, știind ce probleme are țara asta, să fac ceea ce ține de mine ca să evit o astfel de situație. Nu este vina mea că acest guvern a fost demis. Am încercat să fac tot ceea ce este posibil, să găsim niște formule de instalare și atunci cred că în această perioadă, înainte de a face calcule politice, e pur și simplu o problemă de responsabilitate”, a spus liderul PNL.

Ce spune despre decizia liberalului Dragoș Ciobotaru de a nu vota Guvernul Niculescu

Ilie Bolojan a recunoscut că există rezerve în PNL privind susținerea Guvernului Niculescu, după ce deputatul Dragoș Ciobotaru a anunțat că nu va vota învestirea Executivului.

„În condiții normale, cea mai corectă decizie din punct de vedere politic este să nu votezi. Nu suntem în niște condiții normale, suntem într-o situație complicată pentru România. Această criză politică nu mai poate fi prelungită. Oricum, a fost prelungită foarte mult și nu din vina noastră, ca să ne înțelegem foarte bine. Prin urmare, aici este un vot de responsabilitate și deci nu votăm pentru a pune pe cineva în guvernare. Nu votăm pentru a da un vot pentru cineva, ci pur și simplu dăm un vot pentru această țară, ca să nu avem alte complicații care înseamnă costuri importante pentru cetățenii țării noastre, în situația în care lucrurile nu intră pe un făgaș normal”, a declarat liderul PNL.

Bolojan a admis că există colegi care nu sunt de acord nici măcar cu un vot de învestire, însă a precizat că decizia finală va fi luată în cadrul ședinței partidului.

„Sunt mulți colegi care într-adevăr au rezerve pertinente vizavi de acordarea și măcar a unui vot de investire. Vom discuta mâine acest lucru și vom vedea care va fi decizia Partidului Național Liberal”, a spus acesta.

Liderul liberalilor a subliniat că, în cazul în care PNL va susține învestirea Guvernului Niculescu, votul nu va reprezenta o garanție politică și nici intrarea partidului la guvernare.

„Voi propune mâine PNL să acordăm, într-o anumită formulă, un vot pentru învestirea acestui guvern, nu ca o formă de garanție politică, pentru că, așa cum v-am spus, Partidul Național Liberal va intra în opoziție. Aceasta este o decizie pe care ne-am asumat-o. Deci nu am negociat funcții, nu am negociat poziții în eșalonul doi, secretar de stat și așa mai departe. N-a fost niciun fel de negociere”, a afirmat Bolojan.

Bolojan spune că susținerea Guvernului Niculescu ar putea avea un cost politic

Întrebat dacă riscul apariției unor alegeri anticipate reprezintă un argument pentru susținerea noului guvern, Bolojan a respins ideea că liberalii ar acționa din teama unui asemenea scenariu. El a afirmat că pozițiile publice ale președintelui Nicușor Dan au fost în sensul că nu va convoca alegeri anticipate și a susținut că, în actualul context, organizarea acestora ar putea prelungi blocajul politic.

„Deci nu e vorba de frica de alegeri anticipate, pentru că nu noi trebuie să ne facem griji pe tema asta, ci pur și simplu e o problemă de responsabilitate pentru țara asta. Și v-am spus, responsabilitatea este un aspect demn de luat în seamă. Înseamnă nu când faci declarații politice, ci atunci când știi că, dacă decizi un lucru, te poate costa politic.

Și eu știu, cu o astfel de propunere pe care o fac partidului, poate să însemne un cost politic, dar între responsabilitatea pentru această țară și un calcul de procente am ales responsabilitatea pentru țară”, a declarat Bolojan.

Liderul liberalilor a amintit că și-a asumat funcția de premier în 2025, într-o perioadă pe care a descris-o drept dificilă pentru România.

„Am dovedit asta când, în 2025, neînghesuindu-se nimeni să fie premierul României, mi-am asumat o răspundere, știind că cel care vine premier trebuie să treacă România printr-o perioadă foarte dificilă”, a spus acesta.

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Editor : C.A.