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Simonis, despre dosarul DNA privind banii pe care Primăria Timișoara trebuia să-i dea Colterm: în loc să dubleze suma, a plătit datorii

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Președintele CJ Timiș Alfred Simonis. Foto: Facebook
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Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, social-democratul Alfred Simonis, a explicat cum administraţia Fritz a greşit în finanţarea Colterm, compania de termoficare din Timişoara. El a spus că Primăria a luat banii de la Guvern şi, în loc să dubleze suma, şi-a plătit cu aceşti bani facturile restante.

Simonis s-a referit la dosarul DNA în care conducerea Primăriei Timişoara este anchetată cu privire la gestionarea defectuoasă a unor sume de la Guvernul României pentru compania Colterm. El a spus că oricine are dreptul la prezumţia de nevinovăţie.

„S-a remarcat faptul că eu am evitat în ultimele zile şi în general, în comunicarea publică, să comentez dosare, plângeri, acuzaţii. Nu vreau să ştiu ce ar fi fost la gura USR-iştilor, dacă situaţia era inversă. Dacă cineva ne-ar fi acuzat pe noi că am devalizat şi am deturnat zeci de milioane de lei, nu vreau să ştiu ce s-ar fi întâmplat invers. Însă eu prefer să fiu normal la cap şi echilibrat. Orice om are dreptul la prezumţia de nevinovăţie până se dovedeşte în instanţă altfel. Ca să fie clar, asta ar trebui să fie valabilă pentru colegii de la USR şi când sunt alţii decât ei în situaţia asta, şi să nu fie ăia penali şi ei victime ale sistemului”, a spus Simonis, vineri, într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro.

Liderul CJ Timiş a explicat cum s-a făcut alocarea banilor către Colterm.

„Acum, întâmplarea face că eu eram membru al Coaliţiei de Guvernare în 2022-2023, când s-a introdus această sumă, acest mecanism de ajutor a termiilor din România. Am fost la masa coaliţiei care hotăra că trebuie să intervenim. Cu războiul din Ucraina, preţul de energie a crescut foarte mult (...) Ştiu foarte clar un lucru, că sumele erau nepurtătoare de TVA, scrie în strategia respectivă, şi că ar fi trebuit să fie dat prin primărie pe acea direcţie de finanţare, în cazul Timişoarei, către compania Colterm, în ţară în funcţie de denumirea fiecărei companii. Este evident pentru toată lumea, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Finanţelor, Curtea de Conturi şi două instanţe au hotărât că primăria a distribuit acei bani greşit. Repet, cel puţin 5 instituţii plus, mă rog, instanţele, au hotărât că s-a greşit”, a declarat Simonis.

De asemenea, Simonis spune că Primăria Timişoara ar fi trebuit să dubleze suma alocată de Guvern, lucru care nu s-ar fi întâmplat.

„Primăria Timişoara a încasat banii, deci Primăria Timişoara şi-a asumat o subvenţie de 68 de milioane de lei în anul respectiv pe care trebuia să o trimită către Colterm ca să compenseze preţul la populaţie. În momentul în care guvernul a trimis o sumă de 68 de milioane de lei, au luat din ea cei 68 de miloane şi în loc să dubleze cumva ajutorul, pentru că era peste subvenţiile pe care primăriile erau dispuse să le plătească. Au luat banii de acolo, i-au băgat la primărie şi au plătit facturile lor restante. Astfel devenind şi purtătoare de TVA. Cu alte cuvinte, societatea Colterm avea de primit 68 de la primărie şi 68 de la guvern. În loc să primească de două ori 68, a primit o singură dată 68. Cu menţiunea că s-a plătit şi TVA, deşi sumele erau clare, nepurtătoare de TVA”, a spus Simonis.

De asemenea, Simonis i-a răspuns viceprimarului cu atribuţii de primar, Ruben Laţcău, care afirma, în urmă cu o zi, că sunt interese mari imobiliare în jurul terenurilor pe care funcţionează Colterm, acesta fiind valoroase. Simonis a explicat cum aceste terenuri ar putea ajunge pe mâna „rechinilor imobiliari” tocmai cu ajutorul conducerii primăriei.

„Şi vreau să fac aici o menţiune care nu e niciun fel de speculaţie, vă rog să mă credeţi. Am văzut declaraţiile domnului primar interimar de ieri cum că grupuri de interese doresc să pună mâna pe proprietăţile, terenurile, clădirile Coltermului din Timişoara. Şi sunt convins că e adevărat. Sunt convins că valoarea imobiliul e mare şi tot felul de rechini doresc să pună mână pe el. Dar ştiţi cum pun cel mai uşor mâna pe aceste proprietăţi? În situaţia în care primăria devalizează societatea Colterm, va fi foarte uşor să pună toţi mâna pe acele bunuri. În situаţia în care prejudiciază cu 68 de milioane de lei bugetul societăţii Colterm, care e al Primăriei Timişoara, Facilitezi accesul rechinilor către societate care va intra în faliment. Când iei 178 de milioane de lei amenzi pentru necumpărarea de certificate verzi, nu faci decât să vulnerabilizezi societatea, să o bagi în faliment şi să se vândă foarte uşor acele bunuri”, a spus Simonis.

Presa a relatat recent că DNA a deschis un dosar penal care vizează toată conducerea Primăriei Timişoara, acuzată de abuz în serviciu. Fostul primar Dominic Fritz, viceprimarul USR Ruben Laţcău, care acum conduce administraţia timişoreană, administratorul public Matei Creiveanu şi mai mulţi funcţionari sunt acum în atenţia procurorilor. Anchetatorii au cerut oficial Primăriei Timişoara să le fie trimise mai multe documente din perioada 2021-2022, fiind suspectaţi că au deturnat 68 de milioane de lei.

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Editor : B.E.

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