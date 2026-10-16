Într-un guvern dominat de PSD, un guvern asumat de PSD, libertatea de decizie a premierului Luca Niculescu pare a fi compromisă. Prezent la Digi24, premierul interimar Ilie Bolojan a comentat acest lucru.

„Premierul are o anumită autoritate prin formula guvernamentală, dar el este dependent de câteva ministere cheie”, a spus Bolojan. „Gândiți-vă că pe ordinea de zi a unei ședințe de guvern pot intra proiecte care sunt avizate de către anumite ministere. În condițiile în care niște ministere avizatoare, gen Ministerul Justiției, care vizează aproape orice proiect de hotărâre, sunt gestionate politic într-o zonă sau alta, ele sunt o cheie de control a activității premierului”, a explicat Bolojan.

Acest lucru, a spus premierul interimar, este valabil în orice context în România, dar „ține și de modul în care premierul își asumă această responsabilitate”.

„N-o să fie o perioadă comodă dacă acest Guvern va fi investit”, a concluzionat Bolojan.

Editor : Sebastian Eduard