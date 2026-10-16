Rusia pune la îndoială dezminţirea NATO privind planurile de blocare a enclavei Kaliningrad și amenință: „Războiul va fi scurt”

Rusia a pus sub semnul întrebării vineri declaraţiile unor reprezentanţi ai NATO care dezmint că Alianţa plănuieşte să blocheze enclava rusă Kaliningrad, situată între Lituania şi Polonia, informează EFE.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, această dezminţire este „dificil de crezut”.

Zaharova a subliniat că Polonia „a elaborat planuri operaţionale pentru a lansa atacuri preventive de înaltă precizie asupra regiunii Kaliningrad în cazul în care 'un război cu Rusia devine inevitabil'”.

Potrivit purtătoarei de cuvânt, Varşovia ar folosi în aceste atacuri rachete americane Himars şi rachete poloneze Homar-K cu o rază de până la 300 de kilometri.

Ar fi, de asemenea, implicate în bombardarea Kaliningradului şi avioane F-16, a declarat reprezentanta Moscovei, care a amintit că autorităţile ruse au avertizat anterior asupra consecinţelor dezastruoase ale unei eventuale provocări împotriva Kaliningradului, notează EFE, citată de Agerpres.

Zaharova a insistat că Rusia va folosi toate mijloacele la dispoziţia sa pentru a-şi apăra enclava şi că „războiul va fi scurt”.

Editor : Liviu Cojan