Nicușor Dan a prezentat vineri concluziile Consiliului European de toamnă, un summit cu mai multe mize, în special negocierile privind bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034. Președintele a anunțat că Franța a răspuns în 24 de ore solicitării României de sprijin pentru consolidarea securității la Marea Neagră, până la sosirea echipamentelor militare comandate prin programul SAFE. Șeful statului a precizat că a discutat despre situația din regiune cu secretarul general al NATO, cu președintele francez și cu premierii Bulgariei și Greciei.

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Președintele Nicușor Dan a declarat că România a solicitat sprijinul aliaților pentru consolidarea securității la Marea Neagră, până la sosirea echipamentelor militare comandate prin programul european SAFE. Franța a răspuns solicitării în decurs de 24 de ore, a precizat șeful statului, care a făcut o paralelă cu situația de acum câteva luni, când România a cerut ajutor pentru gestionarea incidentelor provocate de dronele de la granița cu Ucraina.

„Important e să facem paralela cu ce-a fost acum câteva luni la drone aeriene la Dunăre și ce se întâmplă acum la Marea Neagră. În acel moment, noi am mers către partenerii noștri, am spus: «Avem o comandă de echipament prin SAFE, va veni într-un an și jumătate, doi ani, vă rog ajutați-ne» și au fost șase state care ne-au ajutat. Acum suntem în aceeași situație. Aceeași solicitare pe care, iată, în 24 de ore deja Franța a răspuns. Din fericire, România are aliați, are o imagine bună și avem ajutor de la aliați”, a declarat Nicușor Dan.

Discuții cu Franța, Bulgaria și Grecia

Președintele a precizat că a discutat cu mai mulți lideri aliați despre securitatea regională, inclusiv cu secretarul general al NATO, cu președintele Franței și cu premierul Greciei. De asemenea, Nicușor Dan a avut o discuție bilaterală cu premierul Bulgariei, în contextul evenimentelor recente din regiunea Mării Negre.

Solicitarea României vizează sprijinul aliaților până la sosirea echipamentelor militare achiziționate prin programul SAFE, a explicat șeful statului.

Nicușor Dan: Ucraina are o expertiză pe care o poate pune la dispoziție

Întrebat despre discuțiile cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și despre posibila contribuție a Ucrainei la securitatea Mării Negre, Nicușor Dan a spus că a avut o întrevedere foarte scurtă cu acesta, în timp ce echipele celor două țări au discutat despre alte subiecte de colaborare.

„Am avut o întrevedere foarte scurtă cu Zelenski, echipele noastre au discutat pe alte subiecte de colaborare. Există o expertiză pe care Ucraina o are și poate să o pună la dispoziție”, a afirmat președintele.

Șeful statului a subliniat astfel importanța colaborării cu aliații și a cooperării regionale, în condițiile în care România încearcă să consolideze capacitățile de apărare la Marea Neagră, în așteptarea echipamentelor comandate prin programul SAFE.

Consiliul European de toamnă a reunit liderii europeni pentru discuții privind principalele provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană, într-un context regional și internațional complicat.

Printre subiectele importante discutate de liderii UE se numără creșterea vertiginoasă a prețurilor la energie, bugetul pe termen lung al UE și sprijinul acordat Ucrainei în urma celei mai recente inițiative a lui Donald Trump față de Vladimir Putin.

Editor : Alexandru Costea | Claudia Ariton