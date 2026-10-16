Live TV

Video Apărarea României la Marea Neagră, în discuțiile cu aliații. Nicușor Dan anunță sprijinul Franței

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan presidency ro
Nicușor Dan. Foto: presidency.ro
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Discuții cu Franța, Bulgaria și Grecia Nicușor Dan: Ucraina are o expertiză pe care o poate pune la dispoziție

Nicușor Dan a prezentat vineri concluziile Consiliului European de toamnă, un summit cu mai multe mize, în special negocierile privind bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034.  Președintele a anunțat că Franța a răspuns în 24 de ore solicitării României de sprijin pentru consolidarea securității la Marea Neagră, până la sosirea echipamentelor militare comandate prin programul SAFE. Șeful statului a precizat că a discutat despre situația din regiune cu secretarul general al NATO, cu președintele francez și cu premierii Bulgariei și Greciei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Președintele Nicușor Dan a declarat că România a solicitat sprijinul aliaților pentru consolidarea securității la Marea Neagră, până la sosirea echipamentelor militare comandate prin programul european SAFE. Franța a răspuns solicitării în decurs de 24 de ore, a precizat șeful statului, care a făcut o paralelă cu situația de acum câteva luni, când România a cerut ajutor pentru gestionarea incidentelor provocate de dronele de la granița cu Ucraina.

„Important e să facem paralela cu ce-a fost acum câteva luni la drone aeriene la Dunăre și ce se întâmplă acum la Marea Neagră. În acel moment, noi am mers către partenerii noștri, am spus: «Avem o comandă de echipament prin SAFE, va veni într-un an și jumătate, doi ani, vă rog ajutați-ne» și au fost șase state care ne-au ajutat. Acum suntem în aceeași situație. Aceeași solicitare pe care, iată, în 24 de ore deja Franța a răspuns. Din fericire, România are aliați, are o imagine bună și avem ajutor de la aliați”, a declarat Nicușor Dan.

Discuții cu Franța, Bulgaria și Grecia

Președintele a precizat că a discutat cu mai mulți lideri aliați despre securitatea regională, inclusiv cu secretarul general al NATO, cu președintele Franței și cu premierul Greciei. De asemenea, Nicușor Dan a avut o discuție bilaterală cu premierul Bulgariei, în contextul evenimentelor recente din regiunea Mării Negre.

Solicitarea României vizează sprijinul aliaților până la sosirea echipamentelor militare achiziționate prin programul SAFE, a explicat șeful statului.

Nicușor Dan: Ucraina are o expertiză pe care o poate pune la dispoziție

Întrebat despre discuțiile cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și despre posibila contribuție a Ucrainei la securitatea Mării Negre, Nicușor Dan a spus că a avut o întrevedere foarte scurtă cu acesta, în timp ce echipele celor două țări au discutat despre alte subiecte de colaborare.

„Am avut o întrevedere foarte scurtă cu Zelenski, echipele noastre au discutat pe alte subiecte de colaborare. Există o expertiză pe care Ucraina o are și poate să o pună la dispoziție”, a afirmat președintele.

Șeful statului a subliniat astfel importanța colaborării cu aliații și a cooperării regionale, în condițiile în care România încearcă să consolideze capacitățile de apărare la Marea Neagră, în așteptarea echipamentelor comandate prin programul SAFE.

Consiliul European de toamnă a reunit liderii europeni pentru discuții privind principalele provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană, într-un context regional și internațional complicat.

Printre subiectele importante discutate de liderii UE se numără creșterea vertiginoasă a prețurilor la energie, bugetul pe termen lung al UE și sprijinul acordat Ucrainei în urma celei mai recente inițiative a lui Donald Trump față de Vladimir Putin.

Editor : Alexandru Costea | Claudia Ariton

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Roma - comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
1
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești...
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_004INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Cum arată lista finală a miniștrilor propuși în Guvernul lui Luca Niculescu
luca niculescu inquam george calin
3
Luca Niculescu a depus lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament: „Este o...
N24 BUZOIANU CONSTRUCTII LITORAL-SINCR 270525_00410
4
„Ba știa clar doamna Mateescu”. Diana Buzoianu spune că directoarea ANM a fost avertizată...
SIEGFRIED_MURESAN_011_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Siegfried Mureșan, despre Grindeanu: „Acum înțelegem exact de ce a fugit de orice...
Ianis Hagi a încasat 12.000.000€: cum a dat lovitura fiul ”Regelui”
Digi Sport
Ianis Hagi a încasat 12.000.000€: cum a dat lovitura fiul ”Regelui”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - CCR - SEDINTA VALIDARE - MANDAT PRESEDINTE - NICUSOR
Nicușor Dan a fost aliat sau adversar pentru Ilie Bolojan? Ce spune premierul interimar despre relația dintre președinte și PSD
nicusor dan inquam octav ganea
Nicușor Dan, anunț despre soarta Guvernului Niculescu. Ce spune despre votul de învestitură
volodimir zelenski si peter magyar
„Un nou capitol”. Volodimir Zelenski și Peter Magyar au avut prima întâlnire bilaterală, la Bruxelles. Mesajul premierului ungar
European Council Summit In Brussels - October 2026, Belgium - 16 Oct 2026
Zelenski solicită sprijinul UE, în timp ce Trump afirmă că liderul ucrainean este „mai dificil de gestionat decât Putin”
donald trump da noroc cu nicusor dan
Într-un interviu pentru Bloomberg, Nicușor Dan spune care e cel mai mare atu al României în relația cu SUA
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
În ce condiții ar putea PNL să voteze Guvernul Niculescu. Ilie...
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan, despre pactul cu Luca Niculescu: E un acord de...
Volodimir Zelenski
Reacția lui Zelenski, după ce a fost întrebat la Bruxelles dacă ar...
ilie bolojan captura
Bolojan, despre miniștrii din guvernul Niculescu: Astea sunt...
Ultimele știri
PNL și USR trebuie că colaboreze strâns, afirmă Bolojan. Ce spune despre o alianță între cele două partide pentru alegerile din 2028
Premierul interimar, avertisment despre soarta Guvernului Niculescu: „Cel mai periculos adversar este tot PSD”
Cea mai mare greșeală a lui Ilie Bolojan în mandatul de premier: „M-am gândit întotdeauna: este bine pentru familia mea?”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A divorțat de soț ei, iar el i-a trimis o listă cu 18 sacrificii făcute în căsnicie. Primul punct i-a...
Cancan
De ce a atacat tânăra din Constanța mai mulți oameni, de fapt. Agresoarea a fost plasată în AREST preventiv
Fanatik.ro
Cristi Balaj, verdict fără dubii după arbitrajul „cu scandal” al lui Istvan Kovacs la Oțelul – Csikszereda...
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Surpriza lui Mihai Rotaru pentru fanii Universității Craiova! Premieră pe „Ion Oblemenco”
Adevărul
Jumătate dintre pensionarii români au sub 2.500 de lei pe lună. De ce continuă să muncească
Digieconomic
Ce se întâmplă cu creditul unei persoane după deces și cine preia datoria. Explicațiile unui avocat
Digi FM
Cum arată și ce face azi Leonard Miron, fostă vedetă TVR. Cancer, minus 60 kg și o viață cu totul nouă în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Trăiește ”decent” în București cu 4.000€ lunar: ”Am viața asta de la 19 ani”. Ce face cu banii
Pro FM
Fiica Madonnei a împlinit 30 de ani. Emoționată, artista i-a dedicat cele mai dulci cuvinte: „La mulți ani...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
James McAvoy, la un pas de moarte după o procedură medicală. Era singur acasă când plămânii i-au cedat: "A...
Adevarul
Ursul care a dat fiori localnicilor, lângă Castelul Corvinilor. A coborât în Hunedoara, pe urmele lupului din...
Newsweek
Pensiile magistraților au costat într-un singur an 2.075.652.178 lei. Banii, împărțiți de 5.875 pensionari
Digi FM
Una dintre cele mai urmărite influencerițe din România refuză să fie împreună cu un bărbat care câștigă 4.000...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Superalimentul toamnei pe care îl găsești gratis în natură. Este bogat în vitamina C și antioxidanți. Cum...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Martin Freeman s-a căsătorit. Cine este partenera cu 23 de ani mai tânără care i-a devenit soție
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro