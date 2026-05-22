Probleme la emiterea rovinietei și a taxelor de pod, timp de șapte ore, în această seară: lucrări la sistemul informatic

Control rovinietă. Foto: CNAIR/Facebook
Control rovinietă. Foto: CNAIR/Facebook

Emiterea rovinietei şi peajului poate fi îngreunată timp de aproximativ şapte ore, începând de vineri după-amiaza, pentru efectuarea unor lucrări la sistemul informatic, a anunţat Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Potrivit unui comunicat al companiei de drumuri, în perioada vineri, 22 mai, ora 17:00 -  sâmbătă, 23 mai, ora 00:30, din cauza efectuării unor operaţiuni de optimizare a infrastructurii tehnice a Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, serviciile utilizate pentru interogarea datelor deţinute de aceasta vor funcţiona cu intermitenţă.

În aceste condiţii, emiterea rovinietelor şi peajelor prin intermediul Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare şi Control al Rovinietei - SIEGMCR poate fi îngreunată, iar serviciile conexe acestuia pot înregistra perioade de indisponibilitate pe parcursul intervenţiei.

„Reamintim utilizatorilor că, în cazul în care circulă pe reţeaua naţională rutieră fără a deţine rovinietă valabilă, aceasta poate fi achiziţionată până la ora 24:00 a zilei respective. De asemenea, peajul poate fi achitat cel târziu până la ora 24:00 a zilei următoare celei în care a fost efectuată trecerea”, se arată în comunicat.

Editor : B.E.

