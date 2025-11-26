Live TV

Incident bizar în Capitală: o femeie spune că a fost urmărită și amenințată de Marian Vanghelie. Fostul edil o acuză de același lucru

Foto: Inquam Photos

O femeie de 33 de ani a reclamat poliţiştilor, miercuri dimineaţă, în jurul orei 3.10, că ar fi fost urmărită în trafic pe mai multe străzi din Bucureşti şi din Ilfov de o maşină în care era un bărbat de 57 de ani. Acesta ar fi Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului 5 şi fost vicepreşedinte PSD, care ar fi înjurat-o şi ar fi ameninţat-o cu moartea pe femeie, potrivit unor surse judiciare. În timp ce poliţiştii discutau cu aceasta, în zonă a venit şi Vanghelie, care, la rândul său, a explicat că a fost urmărit de femeie, în timp ce se ducea spre casă. Cei doi au refuzat să completeze formularele pentru emiterea unor ordine de protecţie şi au susţinut că nu se cunosc.

Poliţia Capitalei a transmis, într-un comunicat de presă, că miercuri, 26 noiembrie 2025, poliţiştii de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 2 Poliţie au fost sesizaţi, în jurul orei 03.10, de către o femeie, în vârstă de 33 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în trafic, ar fi fost urmărită, în mai multe zone din Bucureşti şi din judeţul Ilfov, de un autoturism. Aceasta a precizat că, atunci când a ajuns pe o stradă din judeţul Ilfov, un bărbat de 57 de ani, pasager în autoturismul respectiv, i-ar fi adresat injurii şi ar fi ameninţat-o cu acte de violenţă.

În timp ce poliţiştii discutau cu femeia, la echipajul de poliţie s-a prezentat şi bărbatul de 57 de ani, care a declarat că, în timp ce se deplasa la adresa de domiciliu, la rândul său, ar fi fost urmărit de către femeia de 33 de ani, susţinând, totodată, că nu ar fi avut nicio discuţie cu aceasta.

Potrivit unor surse judiciare, bărbatul de 57 de ani este fostul primar al sectorului 5 al Capitalei Marian Vanghelie, iar femeia, Ana Gabriela Clipici, scrie News.ro.

Poliţiştii i-au informat pe cei doi că pot cere ordin de protecţie, însă cei doi au refuzat să completeze forumlarele aferente, susţindând, în acelaşi timp, că nu se cunosc.

Cercetările sunt efectuate, din oficiu, de către poliţiştii Secţiei 2 Poliţie pentru ameninţare, urmând a fi sesizată unitatea teritorială competentă.

La începutul lunii septembrie, fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie s-a ales cu un nou ordin de protecţie provizoriu pe numele său, după ce a ameninţat-o cu acte de violenţă pe fosta sa parteneră Oana Mizil.

În iulie 2021, Oana Mizil a ajuns la spital după ce a fost agresată de partenerul său la acea vreme, Marian Vanghelie, care a fost acuzat de violenţă domestică, fiind emis ordin de restricţie.

Atunci, Oana Mizil a fost transportată la Spitalul Elias cu o ambulanţă, spunând la internare că a fost agresată fizic de partenerul său, Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5. Ea era lovită la faţă şi la o mână.

Ultimele știri
