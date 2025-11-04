Ionuț Moșteanu anunță că ar putea prezenta în Parlament inclusiv informații clasificate despre retragerea unor trupe SUA din România

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că va veni în Parlament, în momentul în care agenda premierului va permite, să clarifice, în măsura în care se pot face dezbateri cu nişte elemente clasificate şi confidenţiale, despre retragerea unor trupe SUA din România. El a precizat că aliaţii sunt aici, lângă noi, iar apărarea României nu e vulnerabilă.

„O să venim, în momentul în care agenda premierului va permite acest lucru, să clarificăm, în măsura în care se pot face nişte dezbateri cu nişte elemente clasificate şi confidenţiale, o să putem avea aceste discuţii în Parlament, într-un cadru mai larg”, a spus ministrul Apărării, la Parlament.

Ionuţ Moşteanu a precizat că săptămâna aceasta avem o prezenţă extraordinar de mare a aliaţilor în România, la Bucureşti.

„Şi aici, în Parlament, va fi acest eveniment, NATO Industry Forum. Chiar am vorbit dimineaţă cu comandantul aliat pentru transformare, la Ministerul Apărării, şi mi-a spus că este probabil cel mai mare eveniment ca prezenţă de acest fel, peste 900 de oameni din toată lumea sunt pentru câteva zile la Bucureşti. Mâine va veni şi secretarul general NATO. Sunt mai multe întâlniri pe această temă”, a spus el, potrivit News.ro.

„Aliaţii sunt aici, sunt lângă noi. Tot în momentul acesta se desfăşoară cel mai mare exerciţiu de anul acesta împreună cu aliaţii”, a menţionat Moşteanu. Potrivit ministrului, „apărarea şi descurajarea nu sunt legate doar de numărul trupelor”. Ministrul Apărării a precizat că „apărarea României nu este vulnerabilă, pentru că suntem în acestă alianţă defensivă NATO, o alianţă care ne permite să dormim liniştiţi, o alianţă care, iată, azi noapte şi-a ridicat avioanele”.

„Azi noapte am dat comunicat, dimineaţă, ca de fiecare dată când avem drone aproape de graniţa României, şi azi noapte au fost din nou drone care au căzut în Izmail, am avut avioane şi avioanele noastre din Poliţia Aeriană, F16 şi avioanele Eurofighter ale partenerilor, ale aliaţilor germani care sunt dislocaţi la Mihail Kogălniceanu. Atunci când vorbim de apărare şi de descurajare, vorbim de forţe armate, de soldaţi şi de echipamente şi de capabilităţi militare. Tocmai asta se discută în momentul ăsta, la nivel de alianţă, pentru a spori numărul de capabilităţi, mai ales pentru apărarea antiaeriană pe flancul de Est, pentru a spori şi a creşte viteza de mobilizare şi de dislocarea acestora, pentru a centraliza cât mai bine comanda la nivel aliat. Şi astea sunt lucrurile care ne apără şi ne vor apăra”, a precizat Moşteanu.

Ministrul Apărării a mai arătat că „ar fi dorit să rămână trupele aici, să nu plece”.

„Semnalele pe care actuala administraţie le-a transmis către Europa au fost constante şi au spus, în continuare, am luat act şi am văzut că aţi înţeles, partenerilor, aliaţilor europeni, că trebuie să vă înarmaţi mai mult, trebuie să cheltuiţi mai mult, trebuie să vă pregătiţi mai bine armatele pentru a vă apăra. Şi decizia dânşilor pe care au luat-o săptămâna trecută este o decizie cumva aşteptată de aliaţii NATO, şi acest lucru reflectă poziţia din ultimele luni a administraţiei curente, care se uită mai mult către alte zone cu potenţiale conflicte”, a explicat Ionuţ Moşteanu.

Ministrul Apărării a afirmat că „realitatea este că Europa a înţeles acest lucru şi investim mai mult”.

„Noi, ca ţară, am avut anul trecut 2,17% din PIB, anul acesta probabil vom avea 2,3% din PIB, vom vedea execuţia la finalul anului. Sunt şi ţări care au înţeles şi mai repede semnalul dat de actuala administraţie şi au spus, mergem către 5%. Deci noi toţi ne-am asumat să creştem până în 2035. Polonia, că toată lumea zice Polonia, are anul acesta 4,7% din PIB”, a mai spus ministrul.

Editor : B.E.